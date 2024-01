I pronostici di giovedì 18 gennaio: Supercoppa Italiana, Coppa d’Africa, Coppa del Re

I pronostici di giovedì 18 gennaio: c’è la prima semifinale di Supercoppa Italiana, continua la fase a gironi di Coppa d’Africa, in campo pure Coppa del Re e altre coppe.

Inizia stasera con un format rivoluzionato la Final Four della Supercoppa Italiana: si giocheranno due semifinali in partita secca e le vincitrici si affronteranno nella finalissima di lunedì prossimo. Tutte le partite verranno giocate allo stadio Al-Awal Park di Riad, in Arabia Saudita. Si parte con Napoli-Fiorentina, sfida che promette almeno un gol per squadra.

In Coppa d’Africa ci sono due big match potenzialmente spettacolari in cui pure dovrebbero arrivare puntuali i gol in un torneo che in generale ne regala tradizionalmente pochi: Costa d’Avorio-Nigeria ed Egitto-Ghana.

Pronostici altre partite

In Coppa del Re tornano a sfidarsi a pochi giorni di distanza dalla Supercoppa Atletico Madrid e Real Madrid: la squadra di Ancelotti ha dimostrato la sua superiorità schiantando anche il Barcellona nella successiva finale, ma guai a dare per vinti i colchoneros troppo presto soprattutto quando giocano nel loro stadio.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Napoli-Fiorentina, Supercoppa Italiana, ore 20:00

Vincenti

• Costa d’Avorio o pareggio (in Costa d’Avorio-Nigeria, Coppa d’Africa, ore 18:00)

• Galatasaray (in Galatasaray-Umraniyespor, Coppa di Turchia, ore 19:00)

• Sporting CP (in Vizela-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Galatasaray-Umraniyespor, Coppa di Turchia, ore 19:00

• Unionistas-Barcellona, Coppa del Re, ore 19:30

• Vizela-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Costa d’Avorio-Nigeria, Coppa d’Africa, ore 18:00

• Egitto-Ghana, Coppa d’Africa, ore 21:00

• Atletico Madrid-Real Madrid, Coppa del Re, ore 21:30

Il “clamoroso”

Sporting Braga vincente e almeno un gol per squadra (in Famalicao-Sporting Braga, Primeira Liga, ore 19:45)