Napoli-Fiorentina, Supercoppa Italiana: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Napoli-Fiorentina è una gara valida per le semifinali della Supercoppa Italiana e si gioca giovedì alle 20:00: probabili formazioni, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Non ci sono più le Supercoppe Italiane di una volta, direbbero i più nostalgici. Non bastava il “trasloco”, ormai permanente, della sede della manifestazione nella lontana Arabia Saudita per motivi prettamente economici.

No, perché da quest’anno, a Riad, raddoppia il numero delle squadre coinvolte. La Lega Serie A che ha deciso di prendere spunto da quella spagnola, che già da qualche stagione ha modificato il format della sua Supercoppa. Motivo per cui non assisteremo più alla tradizionale gara unica tra la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia: in terra saudita, oltre a Napoli e Inter, sono sbarcate anche Lazio, seconda classificata nell’ultimo campionato, e Fiorentina, finalista dell’ultima edizione della coppa nazionale. Prima della finale assisteremo a queste sfide incrociate, due semifinali secche dalle quali usciranno fuori i nomi di chi andrà a giocarsi il trofeo.

Si tratta di un’occasione importante nonché una vetrina internazionale non indifferente per la Viola. Il sogno è ripercorrere le orme della Fiorentina batistutiana, che nell’estate 1996 si aggiudicò la sua prima (e unica) Supercoppa Italiana battendo a San Siro gli allora campioni d’Italia in carica del Milan. Per i gigliati, tuttavia, è un momento abbastanza particolare e delicato, quasi quanto quello del Napoli.

Un’occasione per entrambe

La squadra di Vincenzo Italiano, infatti, ha sì mantenuto il quarto posto anche dopo l’ultimo turno di campionato ma ha dato di nuovo l’impressione di essere un po’ in riserva.

Contro l’Udinese è servito un calcio di rigore nel finale trasformato da Nzola per riacciuffare i friulani, che avevano avuto occasioni a ripetizione nel primo tempo. Un 2-2 che non consente a Biraghi e compagni di allungare sulle inseguitrici: la Fiorentina adesso sente il fiato sul collo di Lazio e Atalanta, entrambe ad una sola incollatura dai viola, che avrebbero bisogno di qualche rinforzo dal mercato per continuare a sognare la Champions League. Sui toscani ha accorciato anche il Napoli, tornato a vincere nel derby campano con la Salernitana, piegata 2-1 in pieno recupero da un gol del difensore Rrahmani. Ossigeno puro per Walter Mazzarri dopo quattro partite senza vittorie (tre sconfitte e un pareggio).

Gli azzurri, tornando ad alzare un trofeo, potrebbero addolcire una prima parte di stagione estremamente deludente: il tecnico, in attesa di accogliere altri nuovi acquisti (Traoré, Ngonge), continuerà a dare fiducia a Raspadori in attacco come vice-Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa. Nella Viola mancherà invece Gonzalez – l’argentino non ce l’ha fatta a recuperare – e l’ivoriano Kouamé, anche lui in Costa d’Avorio con la sua selezione. Davanti Beltran, in gol contro l’Udinese, sarà nuovamente preferito a Nzola.

Come vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv in chiaro e streaming

Napoli-Fiorentina è in programma giovedì alle 20:00 e si giocherà all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita. Sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti di Supercoppa Italiana e Coppa Italia, su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre e 505 per la visione in HD). Sarà possibile inoltre vedere Napoli-Fiorentina anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

La Fiorentina negli ultimi anni è stata spesso indigesta agli azzurri e lo scorso settembre fu proprio la Viola a creare le prime crepe della gestione Garcia, espugnando 3-1 il “Maradona” in quella che, ad oggi, rimane forse la migliore prestazione stagionale degli uomini di Italiano. Entrambe in Arabia Saudita devono fare i conti con assenze importanti: il Napoli, pur battendo la Salernitana, non ha convinto a pieno e potrebbe nuovamente soffrire il palleggio di una Fiorentina forse leggermente più motivata rispetto ai partenopei. Non è da escludere che i tempi regolamentari finiscano in pareggio, in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Zielinski, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1