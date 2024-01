Australian Open, tabellone femminile: notizie e pronostici giovedì 18 gennaio

Australian Open, tre azzurre proveranno ad avanzare al terzo turno mentre per la numero uno al mondo Swiatek c’è la statunitense Collins.

La speranze di vedere almeno una tennista azzurra al terzo turno sono riposte in Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Martina Trevisan.

Il compito più agevole, ma solo sulla carta, c’è l’ha l’attuale numero 31 al mondo – nonché numero uno d’Italia – che se la vedrà con l’esperta tedesca Tatjana Maria. Una giocatrice che non è più nel fiore dei suoi anni ma che ha tutte le carte in regola – e in particolar modo l’esperienza – per mettere in difficoltà la Paolini, reduce dall’ottimo esordio con la russa Schnaider (6-3 6-4). Servirà indubbiamente una delle migliori versioni della grintosa giocatrice lucchese: ogni passo falso potrebbe costarle caro. Non sarà affatto semplice invece approdare al turno successivo per la Cocciaretto, che dall’altra parte del campo troverà una delle tenniste più in forma nell’ultimo periodo, la statunitense Emma Navarro, temprata dalla dura battaglia con la cinese Wang nel primo turno.

La marchigiana è attesa da una vera e propria prova di resistenza fisica con la statunitense, che nello scorso fine settimana ha trionfato ad Hobart: nessun regalo in vista. Dovrà fare i conti con l’aggressività della francese Oceane Dodin la fiorentina Martina Trevisan, mai a proprio agio lontano dalla terra rossa. Nel primo turno la semifinalista del Roland Garros 2022 ha dovuto lottare per avere la meglio sulla qualificata Zarazua.

C’è la cinese Wang per la Raducanu

Nella notte tocca anche alla numero uno al mondo Iga Swiatek, reduce da ben 17 vittorie di fila. Non sarà una passeggiata, ad ogni modo, la sfida con la statunitense Danielle Collins, apparsa in grande spolvero nel debutto con la campionessa tedesca Kerber.

Non sono mai poche le aspettative su Emma Raducanu: la campionessa dello US Open ’21 ha archiviato senza grossi problemi la pratica Rogers all’esordio e potrebbe tranquillamente ripetersi con la cinese Wang, fresca di rimonta sulla rumena Cirstea. Bookmaker forse troppo ingenerosi nei confronti dell’olandese Rus, numero 45 al mondo, che si giocherà le sue chance con la russa Kalinskaya. Ajla Tomljanovic può creare qualche grattacapo all’esuberante Ostapenko, così come la statunitense Stephens, sempre imprevedibile, non parte battuta contro la russa Kasatkina.