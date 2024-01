Australian Open, tabellone maschile: notizie e pronostici giovedì 18 gennaio

Australian Open, due italiani a caccia dell’impresa. Per Sonego c’è Alcaraz mentre Zeppieri affronterà il britannico Norrie.

Nella parte bassa del tabellone sono due i tennisti italiani che nella notte andranno a caccia dell’impresa. Il primo è Giulio Zeppieri: il romano, classe 2001, due giorni fa ha conquistato la sua seconda vittoria in un torneo del Grande Slam, battendo in quattro set l’esperto Lajovic. Non male per uno che per approdare nel tabellone principale ha dovuto superare tre turni di qualificazione.

La sua combinazione servizio-dritto ha fatto male al serbo ma dovrebbe impensierire anche Cameron Norrie, numero 22 al mondo ed ex top ten, suo prossimo avversario nel secondo turno. L’azzurro non è certamente favorito ma neppure spacciato: il britannico, tuttavia, non è quello di qualche anno fa e potrebbe concedergli almeno un set. Sarà chiamato a scalare l’Everest invece Lorenzo Sonego, reduce da una maratona di circa quattro ore con il britannico Evans. Il difficile viene adesso per il torinese, che si trova di fronte Carlos Alcaraz, numero due del ranking e due volte campione Slam. Il giovane fenomeno murciano è partito forte in Australia, non lasciando neanche le briciole al veterano Gasquet e punta a risparmiare energie anche con l’azzurro. Soltanto un precedente tra i due, che si aggiudicò, guarda caso, Sonego: era il 2021, a Cincinnati, con lo spagnolo ancora 18enne. L’italiano lotterà ma difficilmente riuscirà a scalfire l’allievo di Juan Carlos Ferrero.

Sfida equilibrata tra Kecmanovic e Struff

Pronostico tutt’altro che chiuso nella sfida tra Miomir Kecmanovic e Jan-Lennard Struff: il serbo non ha deluso le attese contro il giapponese Watanuki, confermando i progressi raggiunti a fine 2023 ma anche il tedesco è stato solidissimo contro l’australiano Hijikata.

Si profila un match molto equilibrato tra due giocatori che di solito negli Slam non brillano: fiducia a Struff, che farà valere la sua esperienza. Intrigante anche l’incontro tra Tommy Paul e Jack Draper. Per l’americano numero 14 al mondo è filato tutto liscio come l’olio nel primo turno con il francese Barrere, l’ha spuntata invece al quinto set il talento britannico, messo in difficoltà da un altro statunitense, Giron. Draper è apparso in crescita ma potrebbe pagare la stanchezza non solo per i cinque set ma anche per il torneo di una settimana fa ad Adelaide, dove ha raggiunto la finale. Previsti almeno quattro parziali nelle sfide tra Casper Ruud e l’australiano Purcell, sempre molto ostico su questo tipo di superficie, e tra il francese Humbert e il cinese Zhang, un confronto che può riservare sorprese. Il giovane transalpino Fils è chiamato a fare il salto di qualità contro l’olandese Griekspoor, lo stesso vale per il cinese Shang, impegnato contro il qualificato Nagal.

Australian Open, i possibili vincenti

Paul in Paul-Draper

Struff in Kecmanovic-Struff

Shang in Nagal-Shang

Alcaraz in Sonego-Alcaraz (in 3 set)

Fils in Fils-Griekspoor

US Open, i match da almeno quattro set

Norrie-Zeppieri

Purcell-Ruud

Humbert-Zhang