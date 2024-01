Gratta e Vinci, la nonna è generosa: altro che gelato

Gratta e Vinci, la nonna è molto generosa e dopo la vincita decide di dividere tutto con figli e nipoti. Altro che le 50euro per il gelato

Ci siamo passati tutti dai. Dalle 20 alle 50euro per il gelato. Soldi dati di nascosto in molti casi, come se nessuno dovesse sapere. E non si capisce nemmeno il motivo onestamente visto che poi, senza dubbio, il trattamento è stato sempre lo stesso per tutti i nipoti. Ma i nonni sono fatti così, e chi ha la fortuna di averli se li gode giustamente.

Beh, stavolta, a quai nipoti e a quai figli parenti della nonnina pugliese di 80anni è andata decisamente meglio. Perché la vincita al Gratta e Vinci è stata bella importante e la stessa donna, dopo che ha capito di essere diventata mezza ricca, ha annunciato che avrebbe diviso quei soldi con tutti i familiari più stretti. Giusto così, ovviamente, soprattutto quando si è in età non più giovanissima. Ma andiamo a leggere insieme, riportando la notizia pubblicata da Agimeg.it, cosa è successo.

Gratta e Vinci, 100mila euro in dono

Un Gratta e Vinci da 100mila euro. Un Super Numerissimi, quello che ha un costo di 10euro, che ha regalato una somma veramente importante ad una nonnina che lo ha comprato. Il tutto è successo a Mesagne, nella provincia di Brindisi, nella ricevitoria Rosato che, dopo che hanno confermato la vincita alla signora hanno esultato con lei, magari sperando anche in un pensiero nei loro confronti. Che vista la bontà della signora, che subito ha pensato ai propri familiari, ci potrebbe davvero stare.

Anche perché, a differenza di quanto succede con i biglietti della Lotteria, che regalano anche al commerciante che li vende un ritorno economico, per quanto concerne i Gratta e Vinci nessun esercente riesce ad avere una percentuale e deve sperare ovviamente, ma non è obbligatorio, nel buon cuore di chi riesce a centrare il colpo che, in questo caso, non cambia la vita, ma che permette di pensare di fare un bellissimo regalo a figli e nipoti.