Lotteria, ha vinto 2 volte in 2 anni: il sistema non è per tutti

Quando qualcuno vince un bel poco di soldi ad una lotteria oppure al Gratta e Vinci, la prima cosa che si dice è che la fortuna sia cieca, quindi che può succedere a chiunque. Ma, in questo caso, sembra proprio vederci benissimo. Visto che un signore in America è riuscito a vincere per due anni di fila alla Lotteria. E lo ha fatto utilizzando lo stesso metodo, non tanto economico, ma che è evidente abbia portato a dei risultati.

Il suo nome è Dana Bickham e la sua storia come detto ha dell’incredibile. L’uomo in questione infatti è un fanatico della Virginia Lottery Pick 4, una lotteria americana, e per cercare di vincere applica un particolare metodo – ha raccontato Agimeg.it – non il più economico in circolazione ma che dà i suoi frutti, visto che nell’arco di un anno è riuscito a portare a casa oltre 200mila euro di vincite.

Lotteria, ecco il sistema

Il sistema è molto semplice: lui decide di comprare decine di biglietti identici, vale a dire con la stessa combinazione di numeri e ogni anno investe quasi 5mila dollari per prenderli tutti. Un metodo quindi che gli permette, nel cado di buona riuscita nell’intento, di ottenere molte vincite. Lo scorso anno è successo appunto questo, con l’uomo in questione che ha portato a casa, centrando i numeri vincenti, la bellezza di 125nila dollari. Ogni biglietto regala infatti una vincita di 5mila dollari.

E poi, dopo quella vincita ha deciso di riprovarci quest’anno e avendo a disposizione un budget maggiore ha portato a casa 150mila dollari. Nemmeno lui ci credeva, tant’è che intervistato dai media locali ha dichiarato che inizialmente non sapeva se fosse vero oppure se lo stavano prendendo in giro. “Le vincite mi serviranno per i risparmi e per fare qualche viaggio” ha spiegato anche. E con questa fortuna ci penseremmo anche noi a questo tipo di cose. Davvero incredibile.