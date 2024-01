Tunisia-Namibia, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Tunisia-Namibia è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca martedì alle 18:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

La Tunisia è la favorita per il primo posto nel gruppo E, in cui sono state sorteggiate anche Sudafrica, Mali e Namibia. Pur non rientrando nel novero delle favorite per la vittoria finale, le Aquile di Cartagine si candidano al ruolo di possibile outsider. Del resto, in Coppa d’Africa si sono sempre fatte valere: nelle ultime quattro edizioni non sono mai uscite prima dei quarti di finale. Il sogno è ovviamente quel successo che manca dal 2004, unico trionfo continentale per la selezione nordafricana.

Nel 2022, in Camerun, la Tunisia superò il girone solo come migliore terza ma negli ottavi di finale fece fuori la più quotata Nigeria, per poi arrendersi ai quarti al sorprendente Burkina Faso. La rappresentativa allenata da Jalel Kadri non aveva fatto malissimo neppure ai Mondiali 2022, arrivando terza nel girone della Francia: paradossalmente i tunisini conquistarono 4 punti con le selezioni più forti, i transalpini e la Danimarca, perdendo la sfida decisiva con l’Australia. Storico il successo sui francesi (già qualificati) nell’ultima giornata. Lo zoccolo duro è sempre quello del Mondiale: il giocatore più rappresentativo è il centrocampista Ellyes Skhiri, che veste la maglia dell’Eintracht Francoforte. Tra gli “italiani” c’è Hamza Rafia, approdato quest’anno in Serie A dopo essere stato acquistato dal Lecce.

Tunisia attesa da un esordio “morbido” con la Namibia, alla sua terza partecipazione ad una fase finale della Coppa d’Africa.

I Brave Warriors, assenti dall’edizione ’19, non sono mai riusciti a superare la fase a gironi. Guidata da Collin Benjamin, che da calciatore ha giocato in Bundesliga con l’Amburgo, la selezione namibiana è composta da giocatori sconosciuti: in pochissimi giocano in Europa. Tra i più interessanti c’è l’attaccante Peter Shalulile, che come tanti altri suoi connazionali milita nel campionato sudafricano con i Mamelodi Sundowns.

Come vedere Tunisia-Namibia in diretta tv e in streaming

Tunisia-Namibia, in programma martedì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

La Tunisia ha vinto tre delle ultime quattro partite tra qualificazioni Mondiali e amichevoli e l’ha fatto senza subire gol. I nordafricani dovrebbero vincere e tenere la porta inviolata anche contro la modesta Namibia, che da marzo in poi è stata capace di avere la meglio solo su Sao Tomé e Principe.

Le probabili formazioni di Tunisia-Namibia

TUNISIA (4-3-3): Dahmen; Talbi, Meriah, Maaloul, Haddadi; Ben Romdhane, Ben Slimane, Laidouni; Msakni, Sliti, Jaziri.

NAMIBIA (5-3-2): Ndisiro; Amutenya, Hanamub, Haukongo, Nyambe, Petrus; Shitembi, Tjiueza, Hotto; Limbondi, Shalulile.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0