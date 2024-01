Mali-Sudafrica, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Mali-Sudafrica è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca martedì alle 21:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

Per la tredicesima volta nella sua storia il Mali si appresta a prendere parte alla fase finale della Coppa d’Africa. Le Aquile – questo il soprannome della selezione allenata da Eric Chelle – non sono mai riuscite a salire sul gradino più alto del podio. Il miglior piazzamento è il secondo posto dell’edizione 1972, oltre cinquant’anni fa.

Davanti a loro, in questo momento, ci sono diverse selezioni ma ad ogni modo sembrano avere tutto per diventare una delle sorprese della manifestazione organizzata dalla Costa d’Avorio. La rappresentativa maliana ha brillato particolarmente durante le qualificazioni: solo la Nigeria ha segnato più gol degli uomini di Chelle (15), che hanno vinto il gruppo G davanti al Gambia (5 vittorie e una sconfitta). Lo scorso 6 gennaio, in una delle amichevoli di preparazione alla Coppa d’Africa, il Mali ha allungato la serie positiva travolgendo 6-2 la Guinea-Bissau. E l’obiettivo, ora, è insidiare la più quotata Tunisia nella lotta per il primo posto nel girone E, in cui ci sono anche Sudafrica e Namibia. Il Mali può contare su alcuni calciatori che giocano ad alto livello nei principali campionati europei: uno su tutti il centrocampista del Tottenham Bissouma, che sta facendo una grande stagione.

Mali possibile outsider?

Oltre a lui, il commissario tecnico delle Aquile punta forte su Traoré della Real Sociedad, su Haidara del Lipsia ma anche sul centravanti del Salisburgo Koita. Il grande assente è l’attaccante dell’Atalanta, El Bilal Touré, da mesi fermo a causa di un brutto infortunio.

Il reparto più assortito è sicuramente il centrocampo, di cui fanno parte anche il salernitano Coulibaly ed il mediano Camara, oggi al Monaco in Ligue 1. Il Mali esordirà con il Sudafrica, selezione che non è più riuscita a ripetere i fasti degli anni ’90, quando per la prima (ed unica) volta salì sul tetto del continente (1996). I Bafana Bafana, allenati dal belga Hugo Broos, tornano a disputare la fase finale della Coppa d’Africa dopo 5 anni: nel 2019 si spinsero fino ai quarti, miglior risultato dal 2000, quando chiusero al terzo posto.

Come vedere Mali-Sudafrica in diretta tv e in streaming

Mali-Sudafrica, in programma martedì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Pochi dubbi sul fatto che il Mali esordirà con una vittoria. Il Sudafrica, molto discontinuo da qualche tempo a questa parte, ha chance irrisorie di strappare almeno un punto contro le Aquile, superiori dal punto di vista qualitativo.

Le probabili formazioni di Mali-Sudafrica

MALI (4-3-3): Diawara; H. Traoré, Niakaté, Fofana, Sacko; Haidara, Coulibaly, Bissouma; M. Doumbia, Sissoko, Koita.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Mothwa; Mudau, Xulu, Sibisi, Modiba; Mokoena, Sithole; Lepasa, Zwane, Tau; Mayambela.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0