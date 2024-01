Getafe-Siviglia, Coppa del Re: formazioni, pronostici

Getafe-Siviglia è una partita valida per gli ottavo di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Tre sconfitte di fila in campionato e il passaggio del turno in Coppa del Re contro il Ferrol acciuffato con diversi problemi. Il Siviglia è una squadra in crisi, anche la società lo è, e la sensazione che la testa non sarà proprio al match di questa sera contro il Getafe. In casa andalusa il pensiero è quello del campionato, con una salvezza che non appare comunque assai semplice da raggiungere. Direte voi: ma davvero una squadra che ha in rosa gente come Sergio Ramos, Rakitic, Suso e altri può rischiare di retrocedere? Sì, proprio così, quando le cose non vengono fatte bene tutto nel calcio può succedere.

E il Getafe? I padroni di casa in campionato sono tranquilli, con i loro 26 punti in classifica e con la zona Europa che al momento è distante sole cinque lunghezze. Una formazione, quella che appare favorita nel match di questa sera, che ha realmente la possibilità di andare ai quarti di questa manifestazione e di pensare in grande. Anche perché, qualora il Getafe passasse il turno, nella prossima sfida arriverebbe una tra Real Sociedad e Osasuna, quindi impegni che sulla carta si possono affrontare e con la squadra di Alguacil che avrà anche il pensiero della Champions. In poche parole la nostra sensazione l’avete capita.

Come vedere Getafe-Siviglia in diretta tv e streaming

La partita Getafe-Siviglia, in programma martedì 16 gennaio alle 20:00 è valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. In Italia il match non verrà trasmesso da nessuna piattaforma, almeno queste prima fasi della manifestazioni nel nostro Paese non si potranno vedere.

Il pronostico

Alla fine il match almeno una rete per squadra la dovrebbe anche regalare. Sì, pure il Siviglia nel corso dei novanta minuti dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. Ma il Getafe, che ha una testa libera da ogni problema in campionato, dovrebbe riuscire a prendersi vittoria e qualificazione. Per il Siviglia si prospetta un’altra nottataccia.

Le probabili formazioni di Getafe-Siviglia

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Alderete, Alvarez, Rico; Carmona, Milla, Maksimovic, Greenwood; Latasa, Mayoral.

SIVIGLIA (4-4-2): Dmitrovic; Juanlu, Marcao, Ramos, Salas; Suso, Rakitic, Sow, Pedrosa; Ocampos, Mir.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1