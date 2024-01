Gratta e vinci, è successo di nuovo: la patata bollente passa a loro

Gratta e vinci, il fatto che sia accaduto di nuovo è l’eccezione che conferma la regola: doppiamente incredibile.

A volte l’indecisione è talmente tanta che si preferisce che a scegliere al posto nostro sia qualcun altro. Si pensi a quello che è accaduto qualche mese fa a Visalia, in California, quando un uomo si è fermato presso una stazione di servizio per fare rifornimento e ha deciso, poi, di tentare la fortuna nel punto vendita all’interno dell’area.

In mezzo a tanti Gratta e vinci, però, era andato in confusione. E così, l’istinto gli aveva suggerito di affidarsi alle “sensazioni” del cassiere, al quale aveva chiesto di scegliere al posto suo un tagliando su cui puntare. Gli era andata bene. Anzi, benissimo. In quel grattino della serie California 200X, aveva trovato la bellezza di 10 milioni di dollari. Una fortuna sfacciata, insomma, ma non unica nel suo genere. Già, perché qualche ora fa, stavolta nel Michigan, è successo qualcosa di molto simile. Anche in questo caso, tutto è iniziato per via dell’indecisione di un’aspirante fortunella.

Si tratta di una donna, di 30 anni circa, residente nella cortea di Delta, che nei giorni scorsi si è recata presso il North Bluff Grocery, al 6287 State Highway M35, a Gladstone, per comprare qualche genere alimentare. E, già che c’era, ha pensato che fosse il caso di portare a casa anche un Gratta e vinci, che non si sa mai.

Gratta e vinci, tu chiamali se vuoi angeli custodi

Ha portato con sé un tagliando, comprato in precedenza, che le aveva fruttato una piccola vincita di 20 dollari. Ha pensato, quindi, di reinvestire la somma guadagnata in precedenza nell’acquisto di un altro grattino. Solo che non aveva la più pallida idea di quale convenisse acquistare.

Perciò, si è rivolta al commesso chiedendogli un consiglio su quale fosse la serie più fortunata del momento. Il ragazzo le ha suggerito di comprare il Cash Multiplier e oggi possiamo dire, col senno di poi, che si è comportato da vero e proprio angelo custode. In quel biglietto la donna di Delta ha scovato un premio del valore di 2 milioni di dollari, il massimo cui potesse ambire con quel tagliando.

“Ho chiamato mio padre – ha poi raccontato ai funzionari della Lotteria – e mi ha detto di portarlo dal rivenditore per ricontrollarlo. Quando il rivenditore ha confermato che era un biglietto vincente, ho chiamato mio padre urlando non appena sono salita in macchina!”. E chissà se anche lei, come l’uomo di Visalia, sarà tornata sul luogo del misfatto per regalare una piccola mancia al commesso che tanta fortuna le ha portato.