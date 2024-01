I pronostici di lunedì 15 gennaio: Serie A, Coppa d’Africa e non solo

I pronostici di lunedì 15 gennaio: c’è un posticipo di Serie A, si giocano anche Coppa d’Africa, Coppa d’Asia e Super Lig turca..

La prima giornata del girone di ritorno di Serie A prosegue questo lunedì con l’Atalanta che ospita il Frosinone: la squadra allenata da Gasperini parte favorita per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Si gioca anche in Coppa d’Africa, dove sono attese le vittorie di Senegal e Algeria contro Gambia e Angola.

Pronostici altre partite

Nel campionato turco il Galatasaray dopo il passo falso dello scorso turno dovrebbe tornare al successo contro il Kayserispor in una partita da almeno tre gol complessivi. A proposito di gol, non dovrebbero mancare nel posticipo di Serie C tra due nobili decadute del calcio italiano: il Pescara di Zeman e il Perugia di Baldini.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atalanta vincente o e almeno due gol complessivi in Atalanta-Frosinone, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Corea del Sud (in Corea del Sud-Bahrain, Coppa d’Asia, ore 12:30)

• Senegal (in Senegal-Gambia, Coppa d’Africa, ore 15:00)

• Algeria (in Algeria-Angola, Coppa d’Africa, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Galatasaray-Kayserispor, Super Lig, ore 18:00

• Jong PSV-Den Bosch, Eerste Divisie, ore 20:00

• Atalanta-Frosinone, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Jong PSV-Den Bosch, Eerste Divisie, ore 20:00

• Pescara-Perugia, Serie C, ore 20:30

Il “clamoroso”

Vitoria Guimaraes vincente e almeno un gol per squadra (in Vitoria Guimaraes-Arouca, Primeira Liga, ore 21:15)