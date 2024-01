Milan-Roma 3-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Milan-Roma, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 14 gennaio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Dopo le sconfitte in Coppa Italia, il Milan di Pioli e la Roma di José Mourinho (squalificato) cercano di rilanciarsi in campionato. A sorpresa, in casa Roma, cambia il portiere: bocciato Rui Patricio. Fra i pali, per i giallorossi ci sarà Mile Svilar. Il tecnico portoghese preferisce El Shaarawy a Belotti per l’attacco come compagno di reparto di Lukaku.

Stefano Pioli lancia Gabbia dal 1′ nella difesa a quattro con Calabria, Kjaer e Theo. Dietro Giroud giocano Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Pioli non ha mai perso contro Mourinho e il Milan sbaglia raramente contro i giallorossi.

Anche in stagione la Roma sembra meno in forma: per i giallorossi c’è stata una sola vittoria nelle ultime cinque sfide. I rossoneri arrivano da tre vittorie e un pari.

Momenti clou della sfida

Il Milan ci prova subito con Giroud da posizione scomoda, ma il suo tentativo non preoccupa Svilar. La Roma risponde giocando con grande intensità a centrocampo. Spinazzola crea problemi sulla sinistra ai rossoneri. Al 10′ passa in vantaggio il Milan con una bella palla in costruzione: Adli riceve libero, sterza, ai avvicina al limite dell’area, calcia solo davanti al portiere e segna. La Roma cerca ora di fare la partita, il Milan si chiude bene e aspetta di ripartire.

Al 28′ Giroud innesca Pulisic, l’americano ci prova da lontano ma senza successo. Pochi secondi dopo Theo Hernandez crossa dal fondo e il suo traversone scheggia la traversa. La Roma reagisce con Celik, servito da Cristante, ma Maignan para. Al 31′ Spinazzola devia il pallone per mandare in angolo un destro quasi a colpo sicuro di Pulisic. Dieci minuti dopo Maignan salva in due tempi su Paredes.

Nel secondo tempo. Gabbia, innescato da Adli, si trova completamente solo a pochi metri dalla rete ma si divora il 2-0 di testa. Al 56′, la rete arriva con Giroud, pescato in area da una spoda di Kjaer. Pulisic sfiora il 3′ intorno al 60′. I giallorossi accorciano le distanze con Paredes al 68′ su rigore, dopo un fallo di Calabria su Pellegrini. Proprio Pellegrini sfiora due volte il pareggio. Servito da un tacco di Giroud, Theo fa un gran goal di sinistro sotto il sette all’84’. Due minuti dopo Maignan è decisivo su Pellegrini. Musah è fermato dal palo al 90′.

Tabellino e pagelle di Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo (87′, Zeroli); Adli (88′, Jimenez), Reijnders; Pulisic (78′, Musah), Loftus-Cheek, Leao (78′, Okafor); Giroud. All. Pioli

ROMA (3-5-2) Svilar; Kristensen, Mancini (46′, Pellegrini), Llorente (78′, Zalewski); Celik (78′, Huijsen), Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; El Shaarawy (61′, Belotti), Lukaku. All. Mourinho (squalificato).

ARBITRO: Marco Guida, sezione di Torre Annunziata

MARCATORI: 10′, Adli; 56′, Giroud; 68′, Paredes (R); 84′, Theo

NOTE: Ammoniti: 43′, Mancini; 71′, Kjaer; 81′, Huijsen. Recupero: 5′

Il migliore in campo è Giroud, combattivo e propositivo nel primo tempo e poi decisivo nel secondo sia come bomber che come assist-man (7,5). Theo si accende a sprazzi ma quando vuole fa sempre la differenza (7,5). Gabbia appare indeciso nei primi minuti, nel proseguo della gara cresce in convinzione e riesce a essere più funzionale; ha sulla coscienza un clamoroso goal mangiato a inizio ripresa ma sa anche fermare Lukaku (6,5). Mancini e Cristante sono poco utili alla Roma e sembrano anche in un momento di scarsa fiducia e lucidità (5). Paredes si sveglia solo dopo aver segnato il rigore (6). Il più vivace della Roma è Pellegrini, entrato nel secondo tempo (6,5). Lukaku è un fantasma (5). Anche Leao delude (5,5). Kristensen peggiore in campo (4,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro fatica a contenere l’agonismo eccessivo delle squadre. Nei primi minuti i giocatori della Roma si fanno interpreti di interventi molto duri di cui uno su Maignan, ma Guida preferisce non ammonire. Manca anche un giallo a Loftus-Cheek nel primo tempo. Al 39′ il Milan chiede un rigore per un fallo ai danni di Loftus-Cheek, per l’arbitro non c’è nulla. Giusto il penalty concesso alla Roma.

Ecco gli highlights della gara