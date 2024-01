Camerun-Guinea, Coppa d’Africa: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Camerun-Guinea è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca lunedì alle 18:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

Il gruppo C sembra uno dei più equilibrati e non sarebbe una sorpresa se una delle migliori terze uscisse fuori proprio da questo girone. La battaglia per il primo posto sarà molto probabilmente tra i campioni in carica del Senegal e il Camerun, due rappresentative che compaiono anche nell’elenco delle favorite per la vittoria finale.

Sperano, tuttavia, nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta pure il Gambia e la Guinea, selezioni meno quotate ma che allo stesso tempo dispongono di buone individualità. Molto dipenderà dall’esito delle prime sfide: il Camerun, la nazionale africana più vincente a livello continentale dopo l’Egitto (l’ultimo successo risale al 2017) debutterà con la Guinea nella capitale ivoriana Abidjan. I Leoni Indomabili ci riprovano dopo la grande delusione di due anni fa, quando nell’edizione casalinga dovettero arrendersi in semifinale proprio all’Egitto, dopo una drammatica serie di calci di rigore. Lo scorso anno il Camerun è tornato a giocare anche una fase finale dei Mondiali, ma l’unico ricordo positivo dell’avventura qatariota è la vittoria (inutile) contro il Brasile nell’ultima giornata della fase a gruppi (gli uomini di Rigobert Song arrivarono soltanto terzi).

Guinea, c’è Guirassy on fire

Nonostante goda del favore dei pronostici, per il Camerun sarebbe un errore sottovalutare la Guinea, che nell’ultima amichevole si è presa lo scalpo della Nigeria.

Keita e compagni non brillano in quanto a continuità ma nelle ultime sei uscite hanno perso solo una volta. L’obiettivo, in Costa d’Avorio, è avanzare al turno successivo come avvenne due anni fa in Camerun. Un obiettivo alla portata se consideriamo che il commissario tecnico Kaba Diawara può contare su giocatori che stanno facendo molto bene in Europa: uno su tutti il centravanti della Stoccarda Guirassy, attualmente secondo nella classifica dei cannonieri della Bundesliga. Diverse assenze eccellenti invece nel Camerun: Song non potrà contare sul cannoniere Aboubakar, infortunatosi in allenamento nell’ultimo fine settimana, defezione che si aggiunge a quella di Mbeumo, attaccante che gioca in Premier League nel Brentford. Davanti dovrebbe toccare a Ngamaleu, Toko Ekambi e Magri.

Come vedere Camerun-Guinea in diretta tv e in streaming

Camerun-Guinea, in programma lunedì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Massima attenzione alla Guinea, che si è aggiudicata gli ultimi due scontri diretti con i Leoni Indomabili – risalenti al 2017 e al 2021 – e che sembra avere tutte le carte in regola per sorprendere il più quotato Camerun, alle prese con assenze importanti (Aboubakar, Mbeumo). Un pareggio non è da escludere in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Camerun-Guinea

CAMERUN (4-3-3): Epassy; Castelletto, Wooh, Moukoudi, Tolo; Ntcham, Kemen, Anguissa; Ngamaleu, Toko Ekambi, Magri.

GUINEA (4-3-3): Kone; Conte, Jeanvier, Diakhaby, Sylla; Camara, Konate, Keita; Guilavogui, Kamano, Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1