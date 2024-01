Gratta e Vinci, la città dove si vince di più ha pure un altro primato

Gratta e Vinci, i numeri non mentono mai e ci dicono anche un’altra cosa: la città dove si vince di più ha pure un altro primato

I numeri non mentono mai. Mettono in evidenza la realtà dei fatti, senza possibilità di commento. E allora ecco che dopo quelli che hanno fatto capire che a Milano, e in Lombardia in generale, si vince di più attraverso i Gratta e Vinci, ne arriva un altro, che riguarda ovviamente sempre il capoluogo lombardo, che con 13 vincite milionarie nel corso del 2023, è stato quello maggiormente premiato dalla sorte.

Più persone, più possibilità di vincita. Anche le statistiche ovviamente ci dicono questo. E sui numeri non ci si sbaglia mai. Ma c’è anche un altro fatto da tenere in considerazione, così come riportato da Agimeg.it, che svela che a Milano e in Lombardia in generale, rispetto a tutte le altre regioni si spende di più per comprare un Gratta e Vinci. Anche molto di più. E andiamo a vedere insieme quanto.

Gratta e Vinci, a Milano acquisti per 533 milioni

Una spesa enorme quella della Lombardia. La bellezza di 533milioni di euro spesi per un Gratta e Vinci nel corso del 2022. In testa anche a questa speciale classifica la regione che ha avuto il maggior numero di successi e adesso capiamo anche il perché. Al secondo posto di questa speciale graduatoria c’è il Lazio, con 348milioni spesi. Mentre sul gradino più basso del podio – si legge su Agimeg.it – c’è la Campania con 236milioni di euro.

La spesa per Gratta e Vinci e lotterie nel 2022 è stata pari a 2.842 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 3.141 milioni di euro del 2021 a 2.420. In attesa di quelli che saranno i dati ufficiali del 2023, si può tranquillamente confermare che la tendenza è quella che abbiamo visto in questi anni. La regione Lombardia è quella che dà più entrate allo stato ed è quella che maggiormente riesce a centrare delle vincite.