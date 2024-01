Senegal-Gambia è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca lunedì alle 15:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

Il Senegal è atterrato in Costa d’Avorio da detentore della Coppa d’Africa: in Camerun, due anni fa, i Leoni della Teranga riuscirono a sfatare il tabù laureandosi campioni continentali per la prima volta nella loro storia grazie al successo nella finalissima contro l’Egitto di Mohamed Salah, piegato soltanto dopo una sfida equilibratissima, senza gol e decisa ai calci di rigore.

Un anno fa Mané e compagni si sono tolti un’altra soddisfazione, approdando agli ottavi di finale del Mondiale qatariota: superata la fase a gironi, obiettivo nient’affatto scontato, la selezione allenata da Aliou Cissé si è poi arresa all’Inghilterra. Nonostante i veterani abbiano qualche anno in più sulle spalle – e molti di loro non giochino più in Europa come l’ex napoletano Koulibaly e lo stesso Mané, oggi in Arabia Saudita – il Senegal resta una delle principali favorite anche in quest’edizione della Coppa d’Africa. Non sarà una passeggiata, tuttavia, vincere un girone, quello C, che a primo impatto dà l’impressione di essere molto equilibrato. La principale avversaria per il primo posto è il Camerun ma non sono da sottovalutare neppure Gambia e Guinea.

Senegal, inizia la difesa del titolo

La rappresentativa gambiana nei giorni scorsi ha fatto notizia per via dei problemi avuti nel corso del viaggio verso la Costa d’Avorio: la pressurizzazione, infatti, non avrebbe funzionato a dovere, ed alcuni giocatori avrebbero riscontrato un’intossicazione da monossido di carbonio.

Per il Gambia, allenato dal belga Tom Saintfiet, si tratta della seconda partecipazione alla fase finale: due anni fa l’unica apparizione degli Scorpioni, che all’esordio riuscirono a sorpresa a prevalere sulla più quotata Tunisia. Tra i giocatori da tenere d’occhio c’è Minteh, attaccante di proprietà del Newcastle che i Magpies hanno ceduto in prestito al Feyenoord: in Olanda ha già segnato tre gol e fornito 2 assist in 12 presenze. Dispone ovviamente di molta più qualità il Senegal, che nel proprio tridente può contare su giocatori di livello come capitan Mané, Nicolas Jackson (centravanti del Chelsea) e Ismaila Sarr del Marsiglia. Nessun problema per l’altro Sarr, centrocampista del Tottenham, che si era fatto male nell’ultima partita disputata con gli Spurs.

Come vedere Senegal-Gambia in diretta tv e in streaming

Senegal-Gambia, in programma lunedì alle 15:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Nelle ultime due sfide contro Burundi e Costa d’Avorio, valide entrambe per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, il Gambia ha rimediato due sconfitte e non sembra in grado di conquistare neanche un punto con il Senegal, nettamente favorito. Non dovrebbe riservare sorprese questa sfida, in cui i Leoni della Teranga vinceranno verosimilmente con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Senegal-Gambia

SENEGAL (3-4-3): Mendy; Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Gueye, Kouyaté, P. Sarr, Diatta; I. Sarr, Jackson, Mané.

GAMBIA (4-5-1): Jobe; Sanneh, Colley, Janko, Mendi; Adams, Marreh, Ngum, Fadera, Barrow; Minteh.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0