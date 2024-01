Gratta e vinci, squadra che vince non si cambia... o magari sì

Gratta e vinci, cambiare non fa mai male e l’incredibile storia di quest’uomo ne è la prova: a lui ha portato fortuna.

Alle belle notizie si reagisce nei modi più disparati. C’è chi fa i salti di gioia e corre a dare la lieta novella a tutti, in preda all’entusiasmo e all’eccitazione. E poi c’è chi, invece, ha i nervi così tesi da riuscire a controllare le proprie emozioni. A mantenere il controllo anche in quelle circostanze in cui sarebbe lecito lasciarsi un po’ andare.

L’uomo protagonista della storia che stiamo per raccontarvi, ad esempio, non ha fatto una piega. Si sarebbe potuto dare alla pazza gioia, ma non lo ha fatto. Non lo ha fatto neppure nel giorno in cui, in maniera del tutto inaspettata, la sua vita è cambiata. Segno che l’autocontrollo è il suo forte e che non ama manifestare, cosa del tutto legittima, le proprie emozioni. Ma veniamo, ora, fatte le doverose premesse, ai fatti.

Nello scorso mese di dicembre, l’aspirante milionario si è recato, come era solito fare piuttosto spesso, alla tabaccheria Rami de la Robertsau a Strasburgo, la città in cui risiede. Il quotidiano Les Dernieres Nouvelles d’Alsace rivela che l’uomo in questione era un habitué delle lotterie classiche, quelle in stile Superenalotto e Lotto, per intenderci, che ruotano attorno alle combinazioni vincenti. Quel giorno, però, forse annoiato e in cerca di nuove emozioni, aveva deciso di cambiare un po’ e di regalarsi un nuovo “brivido”.

Gratta e vinci, cambiare conviene

Aveva dato un’occhiata all’espositore dei Gratta e vinci e aveva deciso, quindi, di puntare su un biglietto della serie As de cœur (asso di cuori), forse attratto dalle carte da poker disegnate sulla superficie del tagliando.

Nel primo non aveva trovato nulla di che, solo 5 euro. Quella piccola vincita, però, aveva scatenato una vera e propria caccia al denaro. Con la prima somma vinta ha acquistato un secondo grattino e così via, fino a che, a gran sorpresa, non ha trovato sotto la patina argentata ciò di cui, evidentemente, era in cerca. Qualcosa che andava ben oltre, tuttavia, le sue più rosee aspettative: un premio del valore, udite udite, di 500mila euro.

Chi si trovava lì, nella ricevitoria in cui la sua vita è cambiata, racconta che l’uomo non ha fatto una piega. Ha reagito alla scoperta con un certo – probabilmente apparente – distacco, con estrema discrezione. Non un’esclamazione di giubilo, non un’espressione di gioia sul suo viso. Eppure, quello è poco ma sicuro, sarà stato ben lieto, dopo aver speso tanti soldi al Loto e all’EuroMillions senza mai vincere nulla di grosso, di essere finalmente riuscito ad avere un incontro diretto con la dea bendata. È valsa la pena, allora, di cambiare un po’ “aria”.