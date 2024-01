Sinner, qui si mette male: l’inciucio con la wag in un video virale

Sinner, stavolta l’ha fatta davvero grossa: il video ha rivelato un retroscena del tutto inaspettato. Ecco cosa è accaduto.

Non sappiamo se Jannik Sinner sia partito alla volta dell’Australia in dolce compagnia o se, invece, Maria Braccini sia rimasta in Italia. È probabile che si trovi anche lei nella terra dei canguri, però, visto e considerato che le aspettative sono alle stelle e che, non diciamolo troppo forte che porta male, potrebbe essere il momento giusto.

Il momento giusto per vincere uno Slam e per aggiungere ad un quadro già perfetto così il solo tassello ancora mancante. Non è questo, comunque, il punto. Ci chiedevamo se lady Sinner si trovi a Melbourne insieme al suo fidanzato tennista perché sarebbe interessante scoprire, a questo punto, quale sia stata la sua reazione al video che ha lasciato tutti di sasso. Un filmato apparentemente innocente che però ci ha aperto un mondo su un “triangolo” del quale non eravamo assolutamente a conoscenza. E che potrebbe aver fatto arrabbiare molto, come se non bastasse, un potenziale avversario del nativo di San Candido.

Iniziamo col dire che il filmato in questione è stato estratto da uno degli episodi della seconda stagione di Break Point, la docuserie sul tennis firmata Netflix. Le nuove puntate sono state rilasciate sulla piattaforma lo scorso 10 gennaio e una di esse, in particolar modo, ha fatto un certo scalpore. Il motivo lo scoprirete a breve.

Sinner e Morgan, inciucio a favore di cam

In uno degli episodi della serie diretta da Martin Webb, c’è un focus su Taylor Fritz, attualmente al 12esimo posto del ranking Atp. L’americano, come certamente sapranno i bene informati, è fidanzato con una ragazza che definirla bellissima non le renderebbe giustizia. Il suo nome è Morgan Riddle ed è un vero peperino.

La ragazza di Fritz innamoratissima di Jannik, una di noi! 😍#Sinner pic.twitter.com/xv0L9eNRSw — Alessandro 🎾 (@alessandro_a_v_) January 10, 2024

Ha un seguito tale, la splendida wag, che gli organizzatori di Wimbledon l’hanno assoldata, lo scorso anno, affinché desse una mano al team social dello Slam. Al di là di questo, è interessante notare come nella puntata di Break Point abbia rivelato, non troppo velatamente, di avere un debole proprio per la volpe di San Candido. Nel siparietto in questione, girato prima della gara tra Sinner e Fritz a Indian Wells, mentre Morgan prepara da mangiare chiede a Taylor come stia giocando Sinner. L’americano, che difendeva il titolo, risponde dicendo che ha giocato bene per tutto l’anno e la Riddle sentenzia che sarà sicuramente un gran bel match.

Salvo poi aggiungere un paio di frasi che hanno chiaramente fatto “arrabbiare”, e anche un po’ ingelosire, il tennista a stelle e strisce: “È divertente da guardare – ha detto la ragazza, riferendosi a Jannik – È così carino!“. E l’inciucio a favore di cam, manco a dirlo, è diventato subito virale. Sono tutti, ma proprio tutti, pazzi di Sinner.