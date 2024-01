Formazioni ufficiali Milan-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Milan-Roma, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori del match di San Siro. Ecco le ultime dritte.

Una gara per ripartire e per provare a dare un senso ad una stagione che, almeno fino a questo momento, non sta arridendo particolarmente né al Milan né alla Roma. Tutto pronto a San Siro per una delle grandi classiche del nostro campionato, snodo cruciale per la corsa Champions League dei rossoneri e dei giallorossi. La più grande novità di formazione si ravvisa tra le fila dei capitolini: fuori Rui Patricio per scelta tecnica, giocherà Svilar dal primo minuti. Ecco le scelte complete di Pioli e Mourinho:

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Loftus Cheek, Adli, Reijnders, Pulisic, Leao, Giroud

ROMA (3-5-2): Svilar, Kristensen, Mancini, Llorente, Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola, El Shaarawy, Lukaku.

Milan-Roma, il pronostico marcatori

L’assenza di Paulo Dybala pesa come un macigno nell’organizzazione tattica della Roma. Ancor più verosimile credere che i giallorossi aspettino il Milan, per affidarsi a rapide verticalizzazioni. Salvo clamorosi colpi di scena e varianti tattiche innovative, saranno proprio i rossoneri ad avere in mano il pallino del gioco. La pericolosità del “Diavolo” sarà racchiusa soprattutto dall’esito degli uno contro uno con cui Leao e Pulisic proveranno ad intimidire gli esterni di Mourinho, protagonisti di una stagione sotto tono. Proprio Pulisic, sfruttando la sua qualità e freddezza sotto porta, potrebbe rappresentare un’opzione interessante dal punto di vista dei marcatori. L’ex Chelsea sa come rendersi pericoloso in questo genere di partite.

Probabili ammoniti e tiratori di Milan-Roma

Come già anticipato in precedenza, dovrebbe essere il Milan la squadra protagonista delle migliori occasioni. Il centrocampo rossonero, rispetto a quello giallorosso, si fa preferire sia in termini di passo che sotto il profilo degli inserimenti senza palla. Reijnders e Loftus Cheek dovrebbero riuscire a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario; riproposto sulla corsia mancina, anche Theo Hernandez potrebbe provare a centrare il bersaglio grosso con una conclusione delle sue. Sul fronte opposto, fiducia a Bove: il gioiellino di Mourinho, esemplare dentro e fuori dal campo, dovrebbe riuscire a mettere in difficoltà lo scacchiere di Pioli (non sempre perfetto) con almeno un tiro.

Possibili ammonizioni per Kristensen (che scivolando come braccetto di destra, si troverà a marcare un cliente scomodo come Leao), Celik e Paredes. Sul fronte opposto, rischia il cartellino giallo soprattutto Kjaer, che se sfidato da Lukaku nell’uno contro uno, potrebbe andare in grave difficoltà.