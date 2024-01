Sinner stappa la champagne: annuncio ufficiale, ci siamo

Sinner, è successo addirittura prima di quanto pensassimo: missione compiuta, adesso è finalmente ufficiale.

Tra il dire e il fare, si sa, c’è di mezzo il mare. Anzi, in questo caso c’è un oceano. Il Pacifico. Quello che bagna Melbourne, quello in riva al quale 128 tennisti duelleranno, nei prossimi 15 giorni, nella speranza di macinare punti, fare un po’ di grana e assicurarsi il prestigio derivante dal fatto di avanzare in uno Slam.

Sono in tanti a pensare che sia finalmente giunta l’ora di Jannik Sinner. Che il nativo di San Candido sia pronto a coronare il sogno di una vita e a mettere il timbro sulla sua, già comunque avvenuta, ascesa all’Olimpo dei tennisti. Gli manca da fare solo quello, praticamente, ossia alzare al cielo il trofeo di uno Slam. Nella scorsa stagione ha vinto il suo primo Masters 1000, ha conquistato l’accesso alle Nitto Atp Finals ed è addirittura arrivato in finale al torneo dei Maestri, salvo poi arrendersi alla corte del sempre più affamato Novak Djokovic. E poi, dulcis in fundo, ha fatto dono al suo Paese della mitica Coppa Davis.

I tempi sono perciò maturi, o quanto meno dovrebbero esserlo, per quel salto di qualità che tutti, a questo punto, si aspettano da lui. E che lui per primo si aspetta da se stesso. Ma sarà davvero così? La terra dei canguri cambierà per sempre il prosieguo della sua carriera?

Sinner, i numeri non mentono: è già successo

Lo scopriremo solo tra un paio di settimane, ovviamente, ma è interessante notare come i numeri siano dalla sua parte. Come anche le statistiche, e non solo i tifosi, siano convinti del suo imminente successo in quel di Melbourne.

Non ci riferiamo alle quote dei bookmaker, secondo i quali l’elenco dei favoriti per la vittoria degli Australian Open rispecchierebbe più o meno il ranking Atp. Per loro il grande favorito è Djokovic, seguito a ruota da Alcaraz. Appaiono “invertiti”, rispetto alla classifica, Medvedev e Sinner, che secondo gli analisti sono rispettivamente il quarto e il terzo in pole per il titolo in palio a Melbourne.

L’altoatesino è secondo, invece, nelle previsioni di Tennis Abstract, che ha calcolato in percentuali le possibilità di passaggio dei vari turni per ogni singolo giocatore in gara. Per farlo, il sito si è affidato ad un sistema di calcolo chiamato Elo, un indice particolare che considera diversi fattori e che ripone grande fiducia, a quanto pare, in Jannik. Nole, secondo questi calcoli, ha il 34,2% di possibilità di vincere, mentre Sinner ne ha il 30,7%. C’è un abisso, come se non bastasse, tra lui e Carlos Alcaraz, che secondo le percentuali pubblicate da Tennis Abstract ha solo il 12,9% di chance di imporsi in Australia. È ufficiale, quindi: secondo Elo, Sinner è già più avanti del fenomeno di Murcia.