Monza-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Inter è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Doveva filare tutto liscio ed invece l’Inter ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere la meglio su un ostinato Verona (2-1), che una settimana fa ha rischiato di portare via punti dalla trasferta di San Siro e complicare la corsa scudetto dei nerazzurri.

È successo di tutto nell’incandescente finale della sfida tra gli uomini di Simone Inzaghi e gli scaligeri, a fine match furiosi per via delle scelte arbitrali e del Var. Reo, quest’ultimo, di non aver segnalato al direttore di gara la gomitata di Bastoni nell’azione che, in pieno recupero, si è poi conclusa con il gol vincente di Frattesi. Il tecnico piacentino alla fine ha tirato un sospiro di sollievo anche per il rigore del possibile 2-2 che il centravanti gialloblù Henry ha mandato sul palo. Insomma, non l’Inter famelica che siamo abituati a conoscere. Quella che se non ci fosse stata la Juventus a quest’ora avrebbe già il campionato in tasca. I bianconeri rimangono infatti con il fiato sul collo, sono sempre a -2 ed a portata di sorpasso in caso di passo falso di Lautaro Martinez e compagni, che nel frattempo si sono laureati campioni d’inverno. Prima di partire per l’Arabia Saudita, dove tra sette giorni si giocherà la Supercoppa Italiana, l’Inter va a caccia della seconda vittoria consecutiva nella vicina Monza, contro una squadra da non sottovalutare come quella di Raffaele Palladino.

I brianzoli sono intenzionati a replicare l’ottimo campionato dello scorso anno ed in parte ci stanno riuscendo. Da applausi la prestazione di Frosinone (2-3), in cui per la prima volta dopo due mesi i biancorossi hanno realizzato più di due gol nella stessa partita ed interrotto un digiuno di reti che durava da metà dicembre.

Monza-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino deve rinunciare al portiere titolare Di Gregorio, che sarà sostituito da Sorrentino. Sulla trequarti invece si affiderà nuovamente a Valentin Carboni, arrivato proprio in prestito dall’Inter, che a Frosinone è stato il migliore in campo. Il giovane argentino insieme a Colpani supporterà l’unica punta Mota. Sulle fasce spazio a Pereira e Ciurria.

Dall’altro lato, Inzaghi dovrebbe confermare l’undici che ha battuto il Verona. L’unica novità è il rientro di Dimarco dal 1′ al posto dell’ex Carlos Augusto.

Come vedere Monza-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monza e Inter è in programma sabato alle 20:45 all’U-Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Monza e Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Successo comodo dell’Inter ad agosto nella prima giornata di campionato, ma un anno fa il Monza fece ben due sgambetti ai nerazzurri, pareggiando al Brianteo e ottenendo una storica vittoria a San Siro. La capolista del campionato è apparsa meno brillante nelle ultime due uscite con Genoa e Verona. E potrebbe rischiare qualcosa anche in Brianza, in uno stadio in cui pure la Juventus ha faticato più del previsto. Inter favorita ma il Monza potrebbe realizzare almeno una rete in una gara da più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Monza-Inter

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Ciurria; V. Carboni, Colpani; Mota.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2