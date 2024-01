I pronostici di sabato 13 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1

I pronostici di sabato 13 gennaio: tornano in campo Serie A, Premier League, Eredivisie, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

La prima giornata del girone di ritorno di Serie A prende il via con ben quattro anticipi al sabato: il Napoli in piena crisi di risultati cerca il riscatto nel derby contro la Salernitana a caccia di pesanti punti salvezza, Genoa-Torino è sulla carta molto equilibrata, così come la sfida salvezza tra Verona ed Empoli in cui l’Hellas punterà sul fattore campo per evitare quanto meno la sconfitta.

Gol in arrivo nella sfida tra il Monza e l’Inter, favorito per la vittoria anche per l’assenza tra i rivali del portiere titolare Di Gregorio. Torna in campo dopo la sosta invernale la Bundesliga, che subito dovrebbe regalare un alto numero di gol in modo particolare in queste partite: Augsburg-Bayer Leverkusen, Darmstadt 98-Borussia Dortmund, Friburgo-Union Berlino e Mainz-Wolfsburg.

Pronostici altre partite

In Premier League il Manchester City chiede strada al Newcastle, non in grado di ripetere i risultati della scorsa stagione e penalizzato dalle numerose assenze. Probabile un risultato positivo anche per il Rennes in Ligue 1 nella sfida contro il Nizza.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Monza-Inter, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Verona o pareggio (in Verona-Empoli, Serie A, ore 18:00)

• Manchester City (in Newcastle United-Manchester City, Premier League, ore 18:30)

• Rennes o pareggio (in Rennes-Nizza, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Napoli-Salernitana, Serie A, ore 15:00

• Augsburg-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30

• Darmstadt 98-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Friburgo-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30

• Mainz-Wolfsburg, Bundesliga, ore 15:30

• Zwolle-Heerenveen, Eredivisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Genoa-Torino, Serie A, ore 15:00)