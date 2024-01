I pronostici del weekend (13-14 gennaio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: per la prima volta in questo 2024 tutti in campo i principali tornei europei: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Premier League.

Finita la sosta invernale, si torna a giocare in Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga, in campo pure Serie A e Premier League che non si sono mai fermate, se non il campionato inglese lo scorso weekend per dare spazio alla FA Cup.

Tra le le favorite per la vittoria più probabili questa settimana ci sono Bayer Leverkusen e Lipsia in Bundesliga, Monaco e Lille in Ligue 1 e Girona nella Liga spagnola.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio in Bundesliga ad Augsburg-Bayer Leverkusen e Darmstadt 98-Borussia Dortmund e in Eredivisie a PSV Eindhoven-Excelsior Rotterdam, GO Ahead Eagles-Ajax e Feyenoord-NEC Nimega.

Le altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra attenzione a Las Palmas-Villarreal e Athletic Bilbao-Real Sociedad di Liga, Manchester United-Tottenham di Premier League, Borussia Mönchengladbach-Stoccarda di Bundesliga e Lens-PSG di Ligue 1.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Augsburg-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 15:30

• Darmstadt 98-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 18:30

• PSV Eindhoven-Excelsior Rotterdam, Eredivisie, sabato 21:00

• GO Ahead Eagles-Ajax, Eredivisie, domenica 14:30

• Feyenoord-NEC Nimega, Eredivisie, domenica 16:45

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Lipsia (in Lipsia-Eintracht Francoforte, Bundesliga, sabato 15:30)

• Bayer Leverkusen (in Augsburg-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 15:30)

• Monaco (in Monaco-Reims, Ligue 1, sabato 17:00)

• Lille (in Lille-Lorient, Ligue 1, domenica 13:00)

• Girona (in Almería-Girona, Liga, domenica 14:00)

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Partite da almeno un gol per squadra

• Las Palmas-Villarreal, Liga, sabato 14:00

• Athletic Bilbao-Real Sociedad, Liga, sabato 18:30

• Manchester United-Tottenham, Premier League, domenica 17:00

• Borussia Mönchengladbach-Stoccarda, Bundesliga, domenica 17:30

• Lens-PSG, Ligue 1, domenica 20:45