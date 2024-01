Cremonese-Cosenza, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cremonese-Cosenza è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Ha messo paura alla Roma, all’inizio dell’anno in Coppa Italia, la Cremonese di Stroppa. Ribaltata solamente nel finale dalla squadra di Mourinho ma fornendo in campo una prestazione che lascia ben sperare per il futuro. E che lascia ben sperare anche per l’obiettivo da raggiungere: la Serie A.

Inizia con la sfida al Cosenza il campionato dei lombardi, un Cosenza che dopo un avvio di stagione incredibile, dove ad un certo punto si sognavano anche i playoff, si ritrova pochi punti avanti la zona playout. Un punto, per essere precisi. Caserta ha rischiato l’esonero in queste settimane, ma alla fine si è salvato anche se sa benissimo che un’altra sconfitta gli potrebbe costare la panchina. E sarà difficile per i calabresi riuscire nell’intento di fare un risultato positivo contro una Cremonese che adesso è lì e che vede davvero da vicino l’obiettivo promozione diretta. Il rallentamento del Venezia ha permesso quasi l’aggancio. Sì, c’è pure il Como in mezzo, ma l’altra formazione lombarda non ha quegli elementi, almeno sulla carta, per riuscire a rimanere lì, in alto fino alla fine. E allora? Allora appare un risultato abbastanza scritto.

Come vedere Cremonese-Cosenza in diretta tv e in streaming

Cremonese-Cosenza è in programma domenica 14 gennaio alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cremonese-Cosenza

Caserta dovrà capire se alla fine del match di Cremona sarà ancora sulla panchina del Cosenza. Anche perché una sconfitta per i calabresi sembra davvero probabile. Troppo netto il divario in campo tra due formazioni che, inoltre, vivono un momento completamente diverso sotto l’aspetto mentale. Stroppa quindi si prenderà i tre punti, senza dubbio, in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Vasquez, Zanimacchia: Coda, Okereke.

COSENZA (4-3-3): Micai; Rispoli, Meroni, Camporese, D’Orazio; Praszelik, Calò, Florenzi; Marras, Tutino, Mazzocchi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1