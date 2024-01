Parma-Ascoli, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Parma-Ascoli è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Dopo un momento un poco così, che aveva fatto accorciare la classifica lì davanti, il Parma di Pecchia si è rimesso in senso, vincendo contro Ternana e Brescia le ultime partite del 2023 e riallungando nuovamente rispetto alle dirette concorrenti per la promozione diretta. E vedendo gli impegni che hanno le altre, allora in questo weekend gli emiliani potrebbero anche trovarsi con altri punti di vantaggio rispetto a chi insegue.

Sì, perché la sfida del Tardini contro l’Ascoli, contro una squadra che lotta per la salvezza e che nonostante il cambio in panchina non è riuscita a dare un cambio di marcia alla propria stagione, sembra quasi una formalità per i primi in classifica in cadetteria. Non solo per quello che è il valore delle due formazioni che scenderanno in campo, ma anche e soprattutto per quello che è il cammino interno del Parma, che si esalta, e che riesce sempre a dare qualcosa in più. Arrivati a questo punto della stagione, superato il girone d’andata, per i padroni di casa ogni sfida potrebbe essere quella decisiva per avvicinarsi alla Serie A. Lo sanno tutti da quelle parti e lo sa anche Pecchia, che con la Cremonese è riuscito già un paio di anni fa nell’intento della promozione. Quindi non ci possono essere davvero dubbi in questo match.

Come vedere Parma-Ascoli in diretta tv e in streaming

Parma-Ascoli è in programma domenica 14 gennaio alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Parma-Ascoli

La sfida del Tardini è bella segnata, indirizzata, con poco spazio ai commenti. Il Parma è nettamente superiore all’Ascoli e i padroni di casa vogliono prendersi altri tre punti che avvicinerebbero la Serie A. Match che avrà un solo padrone, sin dai primissimi minuti di gioco.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny.

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Botteghin, Bellusci, Quaranta; Adjapong, Falzerano, Di Tacchio, Masini, Falasco; Rodriguez, Mendes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0