Fiorentina-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Udinese è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Resta in lotta su tutti i fronti la Fiorentina, che in settimana ha staccato il pass per la terza semifinale di Coppa Italia consecutiva (non era mai successo prima nella storia del club gigliato). Com’era avvenuto a dicembre contro il Parma, anche un’altra emiliana, il Bologna, si è dovuta arrendere ai calci di rigore nella gara secca del “Franchi”, terminata 0-0 anche dopo i supplementari.

I felsinei hanno giocato meglio della Viola, diventata più pragmatica per necessità viste le tante assenze, ma dal dischetto la squadra allenata da Vincenzo Italiano è stata più fredda, non sbagliando neppure una volta. In semifinale la Fiorentina affronterà l’Atalanta, altro grande appuntamento dopo l’imminente Supercoppa Italiana, in programma la prossima settimana. Prima di pensare alla sfida con il Napoli in Arabia Saudita – da quest’anno il trofeo si assegna dopo una Final Four che coinvolge anche la finalista della Coppa Italia e la seconda classificata in campionato – Biraghi e compagni proveranno a difendere il quarto posto nel match casalingo con l’Udinese. Bisogna voltare pagina dopo lo scivolone di Reggio Emilia con il Sassuolo di sabato scorso (1-0), con la Fiorentina che ha interrotto una serie positiva che in campionato durava da novembre. È stato un fine settimana deludente anche per i friulani, tornati a perdere dopo i due pareggi con Sassuolo e Torino e la roboante vittoria con il Bologna. La Lazio di Sarri è riuscita a violare (1-2) il Bluenergy Stadium, dove i bianconeri di Gabriele Cioffi non perdevano da fine settembre.

Fiorentina-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Costretto a fare di nuovo a meno di Nico Gonzalez – l’argentino ce la sta mettendo tutta per rientrare prima della Supercoppa – Italiano fa i conti con l’emergenza esterni (Sottil infortunato e Kouamé in Coppa d’Africa). Contro l’Udinese potrebbe toccare ancora a Brekalo, nonostante il croato abbia ormai la valigia in mano. Davanti Beltran sembra ormai aver scavalcato nelle gerarchie Nzola: l’ex Spezia, che finora ha deluso, è sul mercato.

Poche novità nella formazione dell’Udinese, che dovrebbe essere molto simile a quella che è scesa in campo una settimana fa contro la Lazio. A sinistra il duello è tra Masina e Kamara, con quest’ultimo leggermente favorito. Nuova panchina per Samardzic, che potrebbe lasciare il Friuli entro fine mese.

Come vedere Fiorentina-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Udinese, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Le modifiche tattiche di Italiano – martedì la sua Viola è scesa in campo con la difesa a tre – hanno reso meno spumeggiante il gioco della Fiorentina, che però bada maggiormente al sodo e rispetto ai primi mesi sembra una squadra più compatta. Non è un caso che nelle ultime tre gare casalinghe i gigliati non abbiano subito neppure una rete. Tuttavia, non sarà semplice domare l’Udinese, che già all’andata (pur perdendo) riuscì a mettere in grande difficoltà i toscani. Non è scontata, insomma, la vittoria della Fiorentina in un match che, come in sei degli ultimi sette precedenti dovrebbero terminare con meno di tre reti totali.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1