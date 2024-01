Cagliari-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Bologna è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Momento di flessione per la squadra finora più sorprendente di questa Serie A, il Bologna, costretto a rimandare l’appuntamento con i tre punti ormai da due giornate. Quinti in classifica ad un solo punto dalla zona Champions League, i felsinei hanno probabilmente accusato un po’ di vertigini: dopo il successo di misura con l’Atalanta gli uomini di Thiago Motta sono crollati ad Udine (3-0), rimediando la terza sconfitta stagionale, e una settimana fa hanno evitato il secondo k.o. di fila riacciuffando il Genoa in pieno recupero.

È stato uno degli esponenti della cosiddetta “vecchia guardia”, De Silvestri, ad evitare un altro dispiacere al Bologna, segnando il gol dell’1-1 al 95′. I rigori sono stati fatali invece nel quarto di finale di Coppa Italia con la Fiorentina: agli emiliani non è bastata un’ottima prestazione per avere la meglio sui gigliati, che l’hanno spuntata dal dischetto dopo 120 minuti di grande intensità (0-0). Thiago Motta si augura che i suoi abbiano smaltito in fretta la stanchezza per la sfida, molto lottata ed equilibrata, con i viola, non essendo abituati al doppio impegno. Nella trasferta di Cagliari il tecnico italobrasiliano dovrà fare a meno del suo giocatore in questo momento più determinante, Zirkzee, espulso nel concitato finale del match con il Genoa. I sardi ne approfitteranno per provare ad allungare la serie positiva dopo i due pareggi negli scontri diretti con Empoli (0-0) e Lecce (1-1). Da novembre, in campionato, il Cagliari è però riuscito ad avere la meglio esclusivamente sul Sassuolo e comincia il girone di ritorno al quartultimo posto: la zona rossa è a un punto.

Cagliari-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Scelte forzate per Ranieri, che deve rinunciare a Luvumbo, convocato per la Coppa d’Africa, ma anche a Mancosu e Oristanio, che vanno ad affollare l’infermeria. Il reparto più colpito è sicuramente l’attacco, dove dovrebbe giocare Petagna supportato sulla trequarti da Nandez e Viola. Dalla panchina scalpita Pavoletti. Out pure Shomurodov e Lapadula.

Motta chiederà uno sforzo a diversi elementi che sono scesi in campo martedì scorso nella sfida con la Fiorentina, ma non ci sarà il gioiellino Zirkzee, squalificato. Un’assenza non da poco per il Bologna, che in attacco si affiderà all’altro olandese, van Hooijdonk.

Come vedere Cagliari-Bologna in diretta tv e in streaming

Cagliari-Bologna, in programma domenica alle 15:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Bologna in trasferta ha perso solo due partite ma su nove totali ne ha vinta a malapena una, segno che lontano dal “Dall’Ara” i felsinei fanno più fatica. L’assenza di Zirkzee e le fatiche di Coppa Italia potrebbero pesare nel match contro un Cagliari disposto a tutto per evitare quantomeno la sconfitta. Le reti totali potrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Nandez, Viola; Petagna.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, van Hooijdonk, Saelemaekers.

Il Cagliari riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1