Siviglia-Alaves, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Siviglia-Alaves è una partita valida per la ventesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Tra le squadre che, nella Liga, stanno lottando per non finire in zona retrocessione c’è pure il Siviglia campione in carica dell’Europa League, in caduta libera ormai da inizio stagione. Gli andalusi, ora guidati da Quique Sanchez Flores – succeduto all’uruguaiano Diego Alonso che a sua volta aveva preso il posto di Mendilibar – sono arrivati al giro di boa con il misero bottino di 16 punti in 19 giornate di campionato.

Una situazione che diventa sempre più preoccupante e neppure il nuovo allenatore sembra riuscire a trovare un cura per una squadra in netta difficoltà, il cui obiettivo principale a questo punto, con il Siviglia fuori da qualsiasi competizione europea, diventa la permanenza in massima serie. Sanchez Florez aveva esordito sulla panchina rojiblanca con una roboante vittoria contro il Granada, battuto comodamente 3-0 a domicilio, ma nelle due gare successive il Siviglia è tornato a deludere, incassando due sconfitte consecutive. La prima con l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che al Metropolitano ha prevalso 1-0, la seconda invece con l’Athletic Bilbao al “Sanchez Pizjuan”: Sergio Ramos e compagni, di nuovo a secco di gol, si sono arresi 2-0 ai baschi.

Siviglia in caduta libera

Il Siviglia non ha brillato neppure nel match di Coppa del Re con il Racing de Ferrol, battuto “soltanto” 2-1 sfruttando la superiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora.

In attesa di capire se arriverà qualcuno dal mercato, gli andalusi proveranno a cambiare marcia a partire dalla sfida con l’Alaves, uno scontro salvezza a tutti gli effetti. La formazione basca è reduce dal prestigioso successo in Coppa del Re con l’altra squadra di Siviglia, il Betis, piegato 1-0 da un gol di Benavidez. In campionato però gli uomini di Luis Garcia non vincono da fine novembre: da allora hanno totalizzato a malapena due punti.

Come vedere Siviglia-Alaves in diretta tv e streaming

Il pronostico

Sanchez Flores, oltre agli infortunati Gudelj e Lukebakio, dovrò fare a meno anche del suo attaccante titolare En-Nesyri, convocato dal Marocco per la Coppa d’Africa. L’ennesima tegola per un Siviglia che ad ogni modo dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta contro l’Alaves in un match in cui le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno due. Lo scorso settembre furono i baschi a spuntarla, aggiudicandosi 4-3 la gara d’andata.

Le probabili formazioni di Siviglia-Alaves

SIVIGLIA (3-5-2): Dmitrovic; Badé, Sergio Ramos, Kike Salas; Juanlu, Suso, Sow, Óliver Torres, Pedrosa; Ocampos, Rafa Mir.

ALAVES (4-4-2): Sivera; Gorosabel, Tenaglia, Rafa Marín, Javi López; Antonio Blanco, Guridi, Guevara, Rebbach; Samu, Rioja.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1