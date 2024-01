Catanzaro-Lecco, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Catanzaro-Lecco è una partita valida per la ventesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non conosce mezze misure il Catanzaro di Vincenzo Vivarini, che ha salutato il 2023 – un anno speciale per il club calabrese, tornato in cadetteria dopo 17 anni – con la terza sconfitta consecutiva, rimediata in casa della Reggiana (1-0). Ha forse pesato più del previsto l’assenza del capitano Pietro Iemmello, fermo da qualche settimana per infortunio.

Senza il loro cannoniere nonché leader della squadra i giallorossi hanno visto peggiorare i numeri offensivi: solo due reti nelle ultime tre partite, restando a secco nelle trasferte di Ascoli e Reggio Emilia. Clamorosa invece la rimonta subita nel match casalingo con il Brescia, in cui il Catanzaro aveva dilapidato un doppio vantaggio, facendosi rimontare 3-2 nel finale. La lunga sosta – la B non scende in campo dallo scorso 26 dicembre – avrà probabilmente fatto bene alle Aquile, che in ogni caso nel girone d’andata sono andate al di là di quelle che erano le aspettative, assestandosi in zona playoff e a soli 5 punti dalla promozione diretta. La squadra di Vivarini alzerà il sipario sul girone di ritorno, ospitando il Lecco (un’altra neopromossa) al “Ceravolo”. I lombardi dopo un pessimo inizio di stagione – iniziata peraltro in ritardo per via della questione stadio – hanno iniziato a macinare punti in seguito all’arrivo del nuovo tecnico, Emiliano Bonazzoli, ed oggi sono fuori dalla zona playout. Nell’ultimo turno hanno avuto la meglio 2-1 nello scontro diretto con il Sudtirol, rimontato da una doppietta dell’ex Frosinone Novakovich.

Catanzaro-Lecco: le ultime notizie sulle formazioni

Capitan Iemmello dovrebbe recuperare per il Lecco: il numero 9 giallorosso si sta allenando regolarmente da qualche giorno e sarà valutato prima del match. Tornano a disposizione di Vivarini anche Donnarumma e Krastev mentre rimangono in infermeria Ghion, Veroli, Situm e Brignola.

Nel Lecco potrebbero subentrare a gara in corso i nuovi acquisti: Loukima, arrivato dalla Roma, e Salcedo, in prestito dall’Inter. In attacco Di Stefano, Novakovich e Buso.

Come vedere Catanzaro-Lecco in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Lecco è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro. Si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi cinque anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Per il Catanzaro il Lecco sembra l’avversario giusto per tornare a fare punti e per chiudere la striscia negativa. I manzoniani, tuttavia, non sono più quelli di inizio stagione e con cui i calabresi ebbero la meglio 4-3 nel loro debutto in campionato. La squadra di Vivarini anche stavolta farà fatica a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Lecco

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Verna, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Battistini, Celjak, Bianconi, Lepore; Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano, Novakovich, Buso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1