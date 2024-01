Burnley-Luton Town, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Burnley-Luton Town è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici.

Ritorna la Premier League dopo l’abbuffata di partite nei giorni tra Natale e Capodanno e la prima settimana del 2024 interamente dedicata, come da tradizione, alle coppe nazionali. Sarà uno scontro salvezza ad aprire la ventunesima giornata: di fronte due neopromosse, Burnley e Luton Town, che stanno disperatamente cercando di abbandonare la zona retrocessione, in cui sono confinate da mesi insieme al fanalino di coda Sheffield United.

Chi se la passa meglio, tra le due, è il Luton e non solo perché ha quattro punti in più in classifica rispetto ai Clarets, fermi a quota 11. Gli Hatters, che peraltro devono recuperare la partita con il Bournemouth – annullata lo scorso 16 dicembre a causa del collasso in campo del loro capitano Lockyer, colpito da arresto cardiaco – non sono affatto lontani dalla quartultima, l’Everton, davanti di una sola incollatura. Le due vittorie consecutive a cavallo tra la vigilia di Natale e il Boxing Day contro Newcastle e Sheffield hanno permesso alla squadra di Rob Edwards di tornare a credere nella salvezza. E nell’ultima uscita del 2023 il Luton ha messo paura al più quotato Chelsea, che dopo essere andato in vantaggio di tre gol a Kenilworth Road ha rischiato una clamorosa rimonta (2-3).

Tre punti che pesano

Dal match con i Blues gli Hatters sono scesi in campo solo una volta, pareggiando 0-0 con il Bolton in FA Cup, che li costringerà al fastidioso replay (la ripetizione della gara).

È già terminata invece l’avventura nella più importante coppa nazionale per il Burnley, che venerdì scorso si è arreso 1-0 al Tottenham. La squadra di Vincent Kompany preferisce dedicarsi anima e corpo al campionato, visto che i prossimi mesi saranno decisivi per rientrare in corsa per la salvezza. I Clarets nelle ultime sei giornate di campionato hanno ottenuto solo 4 punti, frutto del pareggio con il Brighton della vittoria con il Fulham.

Come vedere Burnley-Luton Town in diretta tv e in streaming

Burnley-Luton Town è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nessuno, in Premier League, ha fatto peggio del Burnley tra le mura amiche: a Turf Moor i Clarets hanno raccolto a malapena tre punti, con un bilancio terrificante di una vittoria e ben 9 sconfitte. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se il Luton Town riuscisse quantomeno ad evitare la sconfitta: gli Hatters subiscono parecchi gol ma nell’ultimo periodo hanno fatto male alle migliori difese del torneo, tra cui Arsenal e Manchester City, realizzando più di una rete. Entrambe dovrebbero segnare almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Burnley-Luton Town

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Vitinho, O’Shea, Beyer, Roberts; Tresor, Berge, Brownhill, Odobert; Amdouni, Rodriguez.

LUTON TOWN (3-4-3): Kaminski; Osho, Mengi, Bell; Doughty, Barkley, Lokonga, Giles; Townsend, Adebayo, Brown.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2