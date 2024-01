Marsiglia-Strasburgo, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Marsiglia-Strasburgo è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, tv e pronostici.

Dopo 20 giorni di stop per via della pausa natalizia riparte il massimo campionato francese e lo fa con l’anticipo dell’Orange Velodrome tra il Marsiglia di Gennaro Gattuso e lo Strasburgo di Patrick Vieira, due ex centrocampisti protagonisti di tante battaglie nei primi anni 2000 ed entrambi in campo nella finale Mondiale 2006 vinta dall’Italia di Lippi.

Il tecnico calabrese, subentrato in autunno al dimissionario Marcelino, è riuscito a riportare una certa serenità in un ambiente esplosivo, in cui la clamorosa eliminazione dalla Champions League già nei preliminari aveva fatto da detonatore e con la tifoseria sul piede di guerra. Il Marsiglia con Gattuso al timone ha ritrovato un’identità e recuperato anche qualche posizione in classifica, portandosi a soli 4 punti dal quarto posto, che dal prossimo anno garantisce la qualificazione alla nuova Champions League allargata. I Phocéens hanno pure superato la fase a gironi di Europa League ma per approdare agli ottavi dovranno prima vedersela con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk nello spareggio.

Gattuso, missione quarto posto

Nell’ultima giornata di campionato, che si è giocata lo scorso 20 dicembre, il Marsiglia non era andato oltre un 1-1 con il Montpellier: tuttavia, la squadra di Gattuso è riuscita ad allungare la serie positiva. L’ultima sconfitta di Veretout e compagni risale a novembre.

Non ha particolarmente brillato invece nella prima uscita del 2024, battendo “solo” 1-0 il modesto Thionville in Coppa di Francia. Più rotonda la vittoria dello Strasburgo, che sabato scorso ne ha rifilati 4 all’Avoine Chinon: quattro come le vittorie consecutive degli uomini di Vieira, che avevano chiuso il 2023 con ben tre successi di fila. Gli alsaziani hanno visto partire un solo giocatore per la Costa d’Avorio, paese che ospita l’imminente Coppa d’Africa: si tratta del difensore guineano Sow. Più nutrita la truppa del Marsiglia che nei prossimi giorni sarà impegnata nella massima competizione continentale africana: Gattuso deve rinunciare a Mbemba, Ounahi, Harit, Ndiaye, Sarr e Gueye.

Come vedere Marsiglia-Strasburgo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Marsiglia e Strasburgo è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lo Strasburgo è un’altra squadra rispetto a quella di inizio campionato e potrebbe creare più di un problema ad un Marsiglia alle prese con numerose assenze, anche a causa della Coppa d’Africa. Gli uomini di Gattuso però in casa non hanno mai perso (6 vittorie e due pareggi) e partono favoriti in in match in cui dovrebbero andare a segno entrambe, come è avvenuto nella gara d’andata giocata a novembre e terminata 1-1.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Strasburgo

MARSIGLIA (3-5-2): Pau Lopez; Meïté, Gigot, Balerdi; Clauss, Nadir, Kondogbia, Veretout, Murillo; Vitinha, Aubameyang.

STRASBURGO (4-2-3-1): Sels; Guilbert, Perrin, Sylla, Senaya; Sissoko, Mwanga; Bakwa, Gameiro, Diarra; Emegha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1