I pronostici di giovedì 11 gennaio: Coppa Italia, Supercoppa di Spagna

I pronostici di giovedì 11 gennaio: si chiudono i quarti di finale di Coppa Italia e le semifinali di Supercoppa di Spagna, in campo anche la Coppa di Portogallo e la Super Lig turca.

I quarti di finale di Coppa Italia si chiudono stasera con l’ultima partita, sulla carta quella meno equilibrata: di fronte la Juventus seconda nella classifica di Serie A e il Frosinone, capace però nel turno precedente di sbancare il “Maradona” di Napoli segnando ben quattro gol.

Allegri farà turn over ma in stagione ha sempre ricevuto ottime risposte dai calciatori impiegati con meno frequenza: il bis della vittoria ottenuta in campionato sul Frosinone dovrebbe arrivare e anche stavolta non sono da escludere almeno tre gol complessivi.

Pronostici altre partite

Nella Supercoppa di Spagna il Barcellona, deludente nell’ultimo periodo, chiede strada all’Osasuna che non sta riuscendo a ripetere l’ottima stagione passata. I blaugrana hanno sempre sia segnato che subito almeno un gol nelle ultime sei partite ufficiali, stesso discorso per l’Osasuna in sette delle ultime nove partite di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Numero di gol totale compreso tra due e quattro in Barcellona-Osasuna, Supercoppa di Spagna, ore 20:00

Vincenti

• Galatasaray (in Sivasspor-Galatasaray, Super Lig, ore 15:00)

• Trabzonspor (in Trabzonspor-Samsunspor, Super Lig, ore 18:00)

• Barcellona (in Barcellona-Osasuna, Supercoppa di Spagna, ore 20:00)

• Juventus (in Juventus-Frosinone, Coppa Italia, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Juventus-Frosinone, Coppa Italia, ore 21:00

• Guimaraes-Penafiel, Coppa di Portogallo, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Sivasspor-Galatasaray, Super Lig, ore 15:00

• Barcellona-Osasuna, Supercoppa di Spagna, ore 20:00

Il “clamoroso”

Juventus vincente e almeno un gol per squadra (in Juventus-Frosinone, Coppa Italia, ore 21:00)