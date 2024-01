Juventus-Frosinone, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Juventus-Frosinone è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Coppa Italia rientra tra gli obiettivi primari di una Juventus che non solleva alcun titolo da più di due anni e dopo l’uscita di scena dell’Inter – i nerazzurri due volte campioni in carica sono stati eliminati agli ottavi dal Bologna – sono gli uomini di Massimiliano Allegri i principali favoriti per la vittoria della coppa nazionale.

Gli ostacoli che separano i bianconeri dalla semifinale – dove troverebbero la vincente del derby tra Lazio e Roma – sono peraltro ampiamente alla portata: la Salernitana si è arresa una settimana fa facendosi travolgere 6-1 – vittoria più larga della gestione Allegri 2.0 – mentre nei quarti, sempre allo Stadium, arriverà il neopromosso Frosinone, che nel turno precedente ha fatto fuori a sorpresa il Napoli campione d’Italia, abbattuto addirittura 4-0 a domicilio, approdando per la prima volta ai quarti. Finora è una grande stagione per i ciociari, che hanno concluso il girone d’andata a quota 19 punti, a +5 sulla terzultima. Le scelte effettuate nel mercato estivo si stanno rivelando azzeccate – sono arrivati in prestito diversi giovani interessanti (tra cui gli juventini Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea) ma bisogna dare il giusto merito al coraggio dell’allenatore Eusebio Di Francesco, riuscito in poco tempo a dare un’identità precisa ed un gioco ai giallazzurri, sfruttando il loro talento.

Il Frosinone degli ex sogna l’impresa

Nell’ultimo mese, tuttavia, l’unica gioia del Frosinone è stata l’impresa di Napoli in Coppa Italia, mentre in campionato sono arrivate ben quattro sconfitte consecutive.

Sabato scorso Soulé e compagni sono stati battuti anche dal Monza (2-3), incassando un altro k.o. davanti al proprio pubblico, il secondo consecutivo dopo quello con la Juventus del 23 dicembre (1-2). Contro i bianconeri il Frosinone riuscì a pareggiare la rete del gioiellino Yildiz con un gol di Baez ma a pochi minuti dalla fine poté poco davanti al colpo di testa vincente di Vlahovic. Il centravanti serbo si preso la scena anche domenica scorsa a Salerno togliendo le castagne dal fuoco ad Allegri (1-2), con la Signora che ha sofferto più del previsto nella seconda sfida nel giro di pochi giorni contro i granata di Pippo Inzaghi, piegati solo in pieno recupero. Senza l’infortunato Chiesa, il tecnico livornese dovrebbe schierare Yildiz dal 1′, stavolta di fianco a Milik. A centrocampo molto probabilmente rifiaterà Rabiot, con Nicolussi Caviglia pronto a prendere il suo posto. Nel Frosinone chance per Brescianini e Ibrahimovic.

Come vedere Juventus-Frosinone in diretta tv e streaming

Juventus-Frosinone è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Juventus-Frosinone anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Due vittorie bianconere e un pareggio nei precedenti allo Stadium tra Juventus e Frosinone, che non si sono mai affrontate prima d’ora in Coppa Italia. Massimiliano Allegri, pur schierando diverse seconde linee, difficilmente si farà sfuggire la possibilità di approdare in semifinale ma dovrà fare attenzione alla squadra di Di Francesco, capace di mettere in difficoltà avversari sulla carta superiori con il suo gioco propositivo. Juve favorita ma con ogni probabilità i ciociari riusciranno a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Juventus-Frosinone

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Iling Jr; Yildiz, Milik.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1