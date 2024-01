Scommesse, dalle Alpi alle Piramidi vincita faraonica coi primi tempi

Scommesse, la vincita è clamorosa con undici primi tempi centrati. Dalle Alpi alle Piramidi ha giocato davvero di tutto

Già riuscire a centrare undici partite è qualcosa che non capita tutti i giorni. Quindi doppiamente bravo. Perché – così come si legge su Agimeg.it – un fortunato scommettitore, cliente abituale dell’agenzia Eurobet di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia, è riuscito nell’impresa di pronosticare undici primi tempi. E con un solo euro scommesso ha portato a casa una vincita enorme.

La schedina è stata giocata lo scorso 8 gennaio alle 13: quindi pranzo ritardato un poco però ne è valsa davvero la pena. Perché alla fine i soldi che sono entrati fanno pensare a qualcosa di bello, ad una cena stellata, ad un viaggio forse mai fatto. Ma come ha vinto? Bene, andiamo a scoprirlo insieme.

Scommesse, 6mila euro con i primi tempi

Un poco lo avete capito: undici primi tempo. Ma l’8 gennaio era lunedì, quindi quali campionati ha giocato il fortunato scommettitore? Praticamente tutti quelli che erano in programma in una giornata che si solito è fiacca per le scommesse. Eventi sparsi nell’arco del pomeriggio e della sera tra i il campionato dell’Arabia Saudita, quello egiziano, la seconda serie greca, il campionato primavera italiano, l’under 23 portoghese, l’under 20 brasiliano e, per finire, il campionato cipriota. Ma quanto ha vinto? Sì, è arrivata l’ora di scoprilo.

Il colpo grosso alla fine della giornata ha regalato la bellezza di 6.137euro con un solo euro puntato. Le quote, tranne una, erano tutte sopra 2 volte la posta e una addirittura ha toccato 3 volte la posta. Una sintesi perfetta che basta un poco di fortuna, e anche ovviamente un poco di conoscenza – ne aveva in questo caso? – per riuscire a portare qualcosa a casa sempre, quasi ogni giorno. Perché partite del genere di questi campionati meno conosciuti nel palinsesto quotidiano ci sono sempre. Ma non è sempre detto che si vinca. La fortuna passa una volta. E stavolta è passata, si è fermata, ha baciato l’uomo ed è andata via.