Australian Open, tempi bui in casa Tsitsidosa: coppia al capolinea

Australian Open, a Melbourne è accaduto l’impensabile: Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa hanno deciso di separarsi.

Hanno detto più volte di essere certi di essere l’uno l’anima gemella dell’altro. E di essere destinati, in quanto tali, a stare insieme per sempre. Non avevano fatto i conti, però, con una variabile: non sempre siamo noi, in prima persona, a decidere. Talvolta è il destino a muovere i fili e a stabilire cosa sia meglio per noi.

Nonostante i buoni propositi, infatti, e malgrado le premesse sembrassero ottime, Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa hanno deciso di separarsi. Lo hanno fatto in Australia, alla vigilia dello Slam che si giocherà nella terra dei canguri dal 14 al 28 gennaio prossimi. Sono giunti in Oceania con tanti buoni propositi, ma le cose, a quanto pare, sono cambiate in corso d’opera. E così, adesso è ufficiale: gli Tsitsidosa, così come amano riferirsi a loro coloro i quali hanno fatto il tifo per questo amore sin dal primo istante, non scenderanno in campo insieme a Melbourne.

Sì, avete capito bene. Potete tirare un sospiro di sollievo: il greco e la spagnola, prima fidanzata con il modello cubano Jean Betancourt, non si sono lasciati. Continueranno ad essere una coppia nella vita, mentre hanno deciso di non giocare insieme in doppio agli Australian Open, come invece si vociferava da qualche tempo a questa parte.

Australian Open, Badosa e Tsitsipas prendono due strade diverse

I due piccioncini intendevano debuttare nella categoria del doppio misto già in occasione di Wimbledon 2023; l’infortunio che ha costretto Paula a fermarsi prima della fine della stagione ha impedito loro, però, di farlo. Eravamo certi, pertanto, che si sarebbero rifatti in occasione degli Australian Open, ma ci sbagliavamo.

Il debutto c’è stato – hanno giocato insieme ad Abu Dhabi, nell’ambito della World Tennis League qualche settimana fa – ma al momento non si sono iscritti nel tabellone del doppio misto. “È stata una decisione difficile – ha detto il top ten di origini greche – perché voglio davvero giocare con lei. Ma la mia priorità principale è il singolare, ed è importante risparmiare le mie energie durante questa corsa, si spera, intensa. Sono già impegnato a giocare in doppio con mio fratello Petros. Quindi, tre eventi sarebbero troppo impegnativi”.

Stefanos ha silurato Paula, per così dire, pur avendo avuto cura di sottolineare quanto ami giocare in coppia con la sua dolce metà: “Credo davvero che lei – ha detto ancora Tsitsipas – sia la persona giusta al mio fianco, e viceversa per lei. Ridiamo molto e il mese scorso siamo arrivati ​​alla finale di un evento di doppio misto ad Abu Dhabi. In campo è seria come me”. Appuntamento al Roland Garros, allora?