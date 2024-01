Formazioni ufficiali Juventus-Frosinone: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Frosinone, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Allianz Stadium. Le ultime dritte.

L’ultimo quarto di finale di Coppa Italia è una gara tutt’altro che banale. All’Allianz Stadium, infatti, la Juventus se la vedrà con un Frosinone che proverà a vendere cara la pelle, capitalizzando quelle occasioni che sarà in grado di costruirsi. Alle prese con numerose assenze, Max Allegri punta nuovamente su Yildiz dal primo minuto. Il giovane gioiello bianconero farà coppia con Milik per provare a dare continuità alle ultima apparizioni. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2) Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Yildiz

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Okoli, Romagnoli, Lusuardi; Garritano, Brescianini, Mazzitelli, Lirola; Harroui, Ibrahimovic; Kaio Jorge

Juventus-Frosinone, il pronostico marcatori

Sarà la Juventus a dover fare la partita. Tuttavia, i bianconeri hanno dimostrato di poter andare in grave difficoltà quando sono costretti ad attaccare le difese schierate. Ragion per cui proveranno a far male alla retroguardia ciociara con le qualità che hanno permesso alla compagine di Allegri di chiudere il girone d’andata a due punti di distanza dall’Inter. Due nomi su tutti tra i possibili marcatori, per motivazioni diverse. Dopo aver suggellato il suo esordio da titolare con la Juve con un gol proprio allo “Stirpe” di Frosinone, Yildiz potrebbe concedere il bis tra le mura amiche. Le qualità dell’attaccante bianconero sono sotto gli occhi di tutti; la cattiveria sotto porta dimostrata potrebbe fare la differenza.

Occhio, però, alla tentazione Mckennie: il texano non ha ancora centrato il bersaglio grosso in questa prima parte di stagione. Dopo essere andato vicino all’obiettivo contro la Salernitana, chissà che uno dei suoi inserimenti non possa portare il centrocampista della Juve ad inscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Nome sicuramente da non trascurare.

Juventus-Frosinone, probabili ammoniti e tiratori

Molto bravo a creare la superiorità numerica, Weah potrebbe provare la conclusione almeno una volta. Tra le opzioni tiratori, quella che porta al funambolico laterale statunitense appare tra le più golose. Ma non l’unica. Il mismatch sulle palle inattive pende a favore dei padroni di casa: Bremer tiratore, ad esempio, potrebbe non essere una candidatura utopistica. Sul fronte opposto si potrebbe puntare su Harroui, che con i suoi guizzi dovrebbe creare qualche grattacapo alla retroguardia di Allegri, non sempre perfetta nelle ultime uscite. Rischiano il cartellino giallo Brescianini e Lusardi. Occhio anche a Gatti.