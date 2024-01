Lotto, credici un po’ di più: vincita stratosferica

Lotto, sembra chiaro che non lo credeva possibile: la storia di quest’uomo, invece, ci rivela che a volte basta solo volerlo.

I giocatori di Lotto e Superenalotto sono rimasti a digiuno, in questo ultimo weekend festivo. L’estrazione del sabato è stata posticipata in maniera tale che non coincidesse con il giorno dell’Epifania, ragion per cui ci vorrà la prossima settimana perché qualcuno possa avere un incontro ravvicinato, almeno si spera, la dea bendata.

Il jackpot del Superenalotto, nel frattempo, continua a lievitare. Adesso è arrivato a quota 42 milioni di euro e sono in tanti, come ampiamente prevedibile, a sperare che il terzo concorso dell’anno possa essere quello giusto. E quanto bello sarebbe, in effetti, iniziare il 2024 con una vincita milionaria? Qualcuno che possa rispondere a questa domanda, per la verità, c’è già. Solo che non vive in Italia ma in Irlanda, più precisamente a Kilkenny. Per lui il mese di gennaio è partito decisamente nel migliore dei modi, visto e considerato che gli è successo qualcosa di davvero incredibile.

Il 23 dicembre scorso, era un sabato, ha ben pensato di tentare la fortuna al Lotto Plus. Non lo ha fatto in ricevitoria, non avendo la possibilità di recarvisi, ma ha giocato online. Dopodiché, ad operazione ultimata, è tornato al lavoro, ignaro di quello che la dea bendata avesse deciso di riservargli in quello che era solo all’apparenza un sabato come tutti gli altri.

Vince al Lotto ma lo scopre in ritardo: la cifra sullo schermo è pazzesca

Sta di fatto che quel giorno, dopo l’estrazione del Lotto, ha ricevuto una notifica sullo smartphone. Una notifica che lo informava, per la precisione, del fatto che aveva vinto un premio con la giocata di cui sopra.

Non si è affannato a controllare la sua ricevuta. Un po’ come se non confidasse abbastanza nella dea bendata, se vogliamo. Sono trascorse quindi diverse ore, prima che effettuasse il login sul sito ufficiale del gioco e scoprisse a quanto ammontasse la sua vincita. Nel momento in cui la cifra è comparsa sullo screen del suo smartphone, la sorpresa è dunque stata gigantesca.

Il fortunato uomo di Kilkenny ha vinto la bellezza di 1 milione di sterline e ha riscosso la sua vincita, presso il quartiere generale del Lotto irlandese, proprio nei primi giorni del 2024. Ha iniziato l’anno col piede giusto, dunque, con una sorpresa inaspettata che, questo è poco ma sicuro, ha cambiato la sua vita da così a così.