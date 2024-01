Australian Open senza Sky dove e quando vuoi a un prezzo super

Australian Open, pronto a fare il pieno di emozioni con il primo Slam dell’anno? Se la risposta è sì, c’è qualcosa che devi sapere.

Diciamoci la verità: quanto a lungo lo abbiamo atteso questo momento? Quanto interminabile ed infinito è parso tutto questo tempo trascorso, nostro malgrado, senza tennis e senza adrenalina? È un sollievo che sia già tempo di countdown, così come lo è la consapevolezza che la pazienza che abbiamo avuto stia per essere ampiamente ripagata.

Tra meno di una settimana scoccherà l’ora del sorteggio degli Australian Open e questo vuol dire, per fortuna, che l’inizio del primo Slam dell’anno è praticamente dietro l’angolo. Si comincia il 14 gennaio ma tutto è già pronto, nella terra dei canguri, per ospitare la gigantesca carovana del tennis. Così come pronto è il pubblico sportivo, felice che una nuova stagione stia finalmente per iniziare. E anche perché, diciamoci la verità, il Major che si gioca a Melbourne ha un fascino irresistibile.

Sarà perché inaugura di fatto l’anno nuovo, sarà perché è a partire da esso che si definiscono equilibri e rivalità, sta di fatto che è un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del tennis. È per questo motivo che i tifosi degni di questo nome non vorranno perdersene un solo minuto ed è sempre alla luce di ciò che abbiamo pensato potesse interessarvi, nel caso anche tu faccia parte di questa schiera, la notizia che stiamo per condividere con te.

Australian Open senza Sky si può. E costa pochissimo

Se ti stai chiedendo come vedere gli Australian Open senza Sky, sappi che sei nel posto giusto. Un modo per goderti il primo Slam del 2024 c’è ed è anche economico, motivo per il quale faresti bene ad attrezzarti il prima possibile, così da prepararti “psicologicamente” all’evento dell’anno.

Il piano di cui intendiamo parlarti è quello di Eurosport, il servizio di streaming che permette di vedere, sia live che on demand, i contenuti proposti. Senza bisogno, udite udite, di tv: questo significa che potrai vedere le partite di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti – e, speriamo, anche di Matteo Berrettini – ovunque ti trovi e su qualunque dispositivo tu voglia.

Non dovrai fare altro che attivare il pass mensile di Eurosport Live (potrai farlo tramite questo link) che ha un costo di 7,99 euro e che ti permetterà, appunto, di gustarti gli Australian Open nel modo che preferisci. Ad un prezzo piccolissimo e decisamente ragionevole avrai diritto alla copertura in diretta e alle immagini in HD con visione multicamera.