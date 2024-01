Formazioni ufficiali Milan-Atalanta: pronostico marcatori, tiratori, ammoniti

Formazioni ufficiali Milan-Atalanta: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro: chi vince prende la Fiorentina

Chi vince prende la Fiorentina, che ieri ha battuto ai rigori il Bologna e che per il terzo anno di fila è in semifinale di Coppa Italia. Una manifestazione che, quando si arriva a questo punto, fa gola a tutti. E quindi anche e soprattutto a Milan e Atalanta che sì, sono in corsa entrambe per l’Europa League, ma che mettono nel mirino anche la coppa nazionale. Scelte fatte per i due tecnici. E quindi, prima di andate a vedere quelli che sono i nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti andiamo a vedere chi mandano in campo dal primo minuto Pioli e Gasperini.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Leao, Jovic, Pulisic.

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Koopmeiners, De Ketelaere.

Formazioni ufficiali Milan-Atalanta, il pronostico marcatori

Gara aperta quella di San Siro. E in queste occasioni le sorprese sono sempre dietro l’angolo. E chi meglio di De Ketelaere potrebbe essere una sorpresa? Preso dal Milan, con il Gasp gioca punta e allora l’occasione di mettere a segno una rete contro la sua ex squadra potrebbe essere quella adatta per prendersi pure una rivincita viste le critiche ricevute. In casa Milan, invece, il re di coppa fino al momento è stato Jovic, che si è esaltato contro il Cagliari. E che il gol ce lo ha nel sangue nonostante un avvio così così.

Formazioni ufficiali Milan-Atalanta, pronostico tiratori e ammoniti

Gabbia è tornato al Milan dopo l’esperienza al Villarreal e contro gli attaccanti dell’Atalanta potrebbe andare in difficoltà. Occhio quindi al giallo per il difensore centrale rossonero e per il giovane Jimenez (o il suo sostituto) schierato a sinistra. In casa Atalanta, invece, è Kolasinac quello che potrebbe prendersi l’ammonizione dopo averla scampata in maniera miracolosa contro la Roma. A rischio anche Scalvini che dovrà fronteggiare Leao.

Tiratori: facile dire Leao, puntiamo invece su Pulisic, che anche dalla distanza potrebbe centrare lo specchio della porta. Nell’Atalanta Miranchuk, in gran forma, e Koopmeiners abile anche sui calci piazzati, sono altre due opzioni. Occhio anche agli inserimenti di Scalvini che spesso si lancia in area di rigore anche in normali azioni di gioco. L’Atalanta proverà a sfruttare soprattutto la fascia destra: Holm potrebbe provare il tiro verso la porta in almeno due occasioni.