Estrazione Superenalotto rinviata: nota UFFICIALE Sisal

Salta un’estrazione del Superenalotto: la Sisal ha già comunicato che la data rinviata sarà recuperata in un giorno già stabilito.

In occasione dell’Epifania l’estrazione del concorso n° 3 di sabato 6 gennaio del Superenalotto è posticipata a lunedì 8 gennaio 2024. ​Il sito superenalotto.it, autorizzato dai Monopoli di Stato come canale ufficiale di informazione per i consumatori, ha infatti comunicato che l’estrazione di sabato 6 gennaio del Superenalotto sarà posticipata di due giorni. Quindi il concorso numero 3 avverrà lunedì 8 gennaio.

Il Superenalotto è il più famoso gioco numerico a totalizzatore nazionale. Si tratta di un gioco di sorte basato sulla scelta di numeri da parte dell’utente e sull’attribuzione alla giocata stessa di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita a un unico montepremi.

Tale montepremi ha una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale e prevede la ripartizione in parti uguali tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi.

La Sisal ricorda che per non perdere l’appuntamento con il gioco è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento, in ricevitoria, da app od online. Il sito del Superenalotto informa a tal proposito che non sarà possibile effettuare giocate in abbonamento per i concorsi successivi all’11 gennaio 2024 nella vecchia modalità di abbonamento.

La nuova modalità di abbonamento in sottoscrizione non subisce, invece, alcuna variazione. Intanto​ sono state confermate le date di ripartenza delle estrazioni del venerdì di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.

Superenalotto dell’Epifania: data rinviata dal 5 all’8 gennaio

La novità da tenere presente riguarda innanzitutto il fatto che sabato 6 non ci sarà la consueta estrazione. E questo perché l’appuntamento cade nel giorno dell’Epifania. L’estrazione avverrà due giorni dopo: l’8 gennaio.

Poi c’è la questione della quarta estrazione settimanale. La data aggiuntiva settimanale, introdotta lo scorso anno per raccogliere e destinare fondi alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna, si terrà comunque. Per cominciare, però, le estrazioni del venerdì saranno effettuate a distanza di una settimana l’una dall’altra. Quando si riparte dunque?

Nella fattispecie il 5 gennaio è prevista la ripresa del Lotto, con Simbolotto e 10eLotto, e il 12 gennaio 2024 ci sarà il ritorno del Superenalotto. La quarta estrazione settimanale di Lotto e 10eLotto prenderà dunque il via il 5 gennaio 2024, mentre quella del SuperEnalotto riprenderà la settimana successiva, il 12 gennaio 2024. Questo è quanto riportato da fonti istituzionali all’agenzia Agipronews.

Queste date, che sono state stabilite dopo l’approvazione del decreto Milleproroghe durante il Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023, confermano dunque il ritorno dell’estrazione speciale. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha in pratica ottenuto la possibilità di riproporre anche nel 2024 la quarta estrazione.