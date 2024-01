Allegri frena il mercato: “Affari sì ma senza far saltare gli equilibri”

Max Allegri vorrebbe ottenere un centrocampista dal cercato di gennaio ma teme anche che nuovi ingressi possano alterare gli equilibri del gruppo.

Giovanni Albanese, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare delle strategie di mercato del club bianconeri tra mancanza di liquidità, buchi nella rosa ed equilibri di spogliatoio che Allegri vorrebbe preservare.

⁠“In questo momento la Juventus è vigile sul mercato ma non ci sono piste che sono entrate nel vivo“, ha spiegato il giornalista, secondo cui il club dovrebbe intervenire soprattutto a centrocampo, dove è palese un’esigenza numerica, considerando le assenze forzate di Pogba e Fagioli. “Ma è anche vero che nel frattempo Allegri ha trovato degli equilibri che non vuole assolutamente far saltare. Ora l’allenatore è soddisfatto del rendimento di Locatelli davanti alla difesa e di McKennie che dovrà continuare su questa scia“.

“Miretti, questa sera, tornerà in campo contro la Salernitana e Allegri ha detto che resterà quindi si presume che avrà il suo spazio. C’è da capire quale può essere lo spazio che potrà ritagliarsi Nonge nel prossimo futuro. La mia personale sensazione è che di fronte a un’opportunità, magari a fine mercato, la Juve potrebbe fare qualcosa“.

C’è l’ipotesi di vendere qualcuno, come per esempio Soulé in Premier League per circa 25 milioni. E solo in caso di cessione, la Juve potrebbe investire, anticipando l’arrivo di un centrocampista che altrimenti sarebbe preso in estate. “In assenza di queste condizioni“, ha continuato Albanese,”i bianconeri potrebbero andare avanti con questi equilibri chiudendo la stagione con la rosa attuale”.

Allegri preoccupato per gli equilibri presenti: “Un nuovo acquisto è difficile“

“La Juventus, per motivi di bilancio, ad oggi non è nelle condizioni di fare investimenti, se non in seguito a una cessione”, ha poi ribadito il giornalista. “L’ipotesi Soulé avrebbe senso perché parliamo di 25-30 milioni di euro, mentre per Iling-Jr i bianconeri vorrebbero ottenere tra i 15 e i 20 milioni. L’estate scorsa nessun club è arrivato a quella cifra, mentre a gennaio, se dovessero arrivare offerte, verranno prese in considerazione“.

“Allegri ha trovato la quadra con Cambiaso che viene ipotizzato sulla fascia destra insieme a Weah, e questo consentirà a Iling di ritrovare spazio a sinistra da vice Kostic“, ha continuato Albanese. “Io penso che si tenterà di valorizzare il giocatore da qui a fine stagione per poi venderlo meglio nel prossimo calciomercato estivo”.

Secondo l’intervistato Allegri vuole puntare su Yildiz e renderlo centrale nei progetti futuri. “Il giocatore sta facendo un percorso ed è importante che continui a farlo con equilibrio. La vera valorizzazione dei giovani la Juventus la sta facendo durante la settimana con il lavoro quotidiano di Allegri e del suo staff, mettendo ogni ragazzo nelle condizioni di presentarsi al momento giusto in partite importanti… Il giocatore farà in modo di farsi trovare pronto e allo stesso modo alzerà la concorrenza e il livello di Chiesa che, finora, è un po’ mancato”.