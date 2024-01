Formazioni ufficiali Fiorentina-Bologna: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Formazioni ufficiali Fiorentina-Bologna, il derby dell’Appennino apre il programma dei quarti di finale di Coppa Italia: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori.

Rispettivamente al quarto e al quinto posto dell’attuale classifica della Serie A, Fiorentina e Bologna si affrontano anche in Coppa Italia: nella sfida dello stadio “Franchi” c’è in palio un posto in semifinale contro la vincente dell’altro quarto, una tra Milan e Atalanta.

Nessuna delle due, insomma, ha intenzione di snobbare la seconda competizione nazionale per ordine d’importanza. Non lo farà sicuramente il Bologna di Thiago Motta, grande sorpresa di questo girone d’andata, che negli ottavi contro ogni pronostico ha eliminato la detentrice del trofeo, l’Inter, spuntandola nei tempi supplementari. Che paura invece per la Viola di Vincenzo Italiano: l’eccessivo turnover del tecnico gigliato ha rischiato di condizionare l’ottavo con il Parma, che si è arreso solo ai calci di rigore. Gli emiliani erano partiti forte, portandosi in vantaggio di due gol, con la Fiorentina costretta a rimontare nei minuti finali. L’ultimo precedente tra viola e rossoblù risale allo scorso novembre: a decidere la sfida, equilibratissima, fu un rigore di Gonzalez, oggi assente per infortunio.

FIORENTINA (3-4-2-1): Christensen; Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri; Kayode, Duncan, Maxime Lopez, Biraghi; Ikoné, Barak; Beltran.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Bologna, il pronostico sui marcatori

Il tallone d’Achille di questa Viola finora sono stati gli attaccanti. Il loro apporto offensivo non è stato sufficiente, in particolar modo quello di Nzola, che sembrerebbe già sul mercato. L’argentino Beltran, pur non essendo una prima punta di peso, ha fatto meglio dell’angolano e contro il Bologna potrebbe ripagare la fiducia di Italiano. Tra i possibili marcatori del Bologna non possiamo non annoverare il talentuoso Zirkzee, che nel precedente stagionale ha già fatto male alla Fiorentina, castigandola dal dischetto.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Bologna, probabili ammoniti e tiratori

Spesso a volentieri, a risolvere i le grane offensive della Fiorentina sono stati i difensori: da calcio piazzato potrebbero creare problemi alla difesa del Bologna i due centrali gigliati, Ranieri e Milenkovic. Attenzione anche a Barak, preferito a sorpresa a Bonaventura. Nel Bologna, ad impensierire almeno in un’occasione il portiere viola Christensen, potrebbero essere Orsolini e Ferguson, quest’ultimo di rientro dopo la squalifica contro il Genoa. A rischio ammonizione il giovane Kayode, che dovrà fare i conti con la velocità di Saelemaekers. Ricorrono spesso al fallo tattico e per questo potrebbero essere ammoniti anche Maxime Lopez da una parte e Aebischer dall’altra. Tra i felsinei anche Posch è a rischio giallo.