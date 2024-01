Berrettini se l’è tolta dalla testa: la foto dice tutto

Berrettini, sembra evidente che ormai il tennista non ci pensi più. Ecco cosa s’intuisce dalla foto circolata in rete.

I ricci scompigliati, lo zaino con le racchette sulle spalle e il sorriso di chi sa che non ha più niente da perdere, a questo punto. Si è mostrato così, felice e al tempo stesso impaziente, Matteo Berrettini, che ha confermato i rumors circolati nelle scorse ore con una fotografia inequivocabile.

Lo scatto lo ritrae in aeroporto, in partenza per la terra dei canguri. Il destino ha cercato in tutti i modi di mettergli il bastone tra le ruote, ma lui non s’è fatto scoraggiare. Si è tolto dalla testa la paura che lo ha accompagnato e il modo in cui sorride sembra testimoniarlo. Australia doveva essere e Australia sarà, a qualunque condizione e indipendentemente da tutto. Non arriverà a Melbourne con le ambizioni di due anni fa, magari, quando si spinse fino in semifinale per poi arrendersi alla corte di Rafael Nadal. Nulla gli vieta di crederci lo stesso, però, perché in fondo è proprio di questo che Matteo ha bisogno: di sperare. Il tempo dei rimpianti e dei cattivi pensieri è ormai alle spalle e Berrettini è stato talmente male che non vorrà mai più, questo è poco ma sicuro, piombare in quel buio di cui ha più volte parlato.

Ora che è al 125esimo posto del ranking Atp, e che peggio di così non potrebbe andare, è il momento di spingere. C’è solo da migliorare, ora come ora, e chissà che la magia dell’arena di Melbourne non possa fare qualche miracolo.

Berrettini, nessuna paura: avanti tutta

Fermo restando, in ogni caso, che non è di vincere – anche se non guasterebbe – che Matteo ha bisogno. Gli serve giocare, gli serve riprendere confidenza con la racchetta e con la cattiveria degli avversari. Gli serve sognare, considerando che non ha potuto farlo per molto, troppo, tempo.

E ha bisogno, ora più che mai, del supporto dei tifosi, di quegli stessi tifosi che gli hanno voltato le spalle nel momento in cui è “caduto”. Per il momento si farà bastare quello della compagna Melissa Satta, che a giudicare dalle sue Instagram Stories è partita alla volta dell’Australia insieme al tennista. Il che è un bene, checché ne dicano i detrattori, pronta come certamente sarà a sostenerlo qualora ne avesse bisogno.

Non resta che scoprire, a questo punto, in che modo il sorteggio in programma giovedì disegnerà il tabellone principale degli Australian Open. Chi sarà il primo avversario di questo Berrettini 2.0 che non vediamo l’ora scenda in campo?