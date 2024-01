Wigan-Manchester United, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Wigan-Manchester United è una partita valida per il terzo turno di FA Cup e si gioca lunedì alle 21:15: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nella passata stagione le coppe nazionali furono una sorta di consolazione per il Manchester United. I Red Devils a febbraio trionfarono nella League Cup, tornano a vincere un trofeo dopo sei anni di astinenza. E a giugno andarono a un passo dalla “doppietta”, fermati nella finale dell’FA Cup dai cugini del Manchester City, che a distanza di pochi giorni avrebbero realizzato il cosiddetto Treble aggiudicandosi l’agognata Champions League.

In un’annata, quella in corso, che sta ormai prendendo una piega sempre più brutta, anche le coppe minori potrebbero diventare un’ancora di salvezza per Bruno Fernandes e compagni, protagonisti loro malgrado di una prima parte di stagione davvero disastrosa. Il Manchester United è arrivato ultimo nel girone di Champions League ed è fuori dall’Europa. In campionato è soltanto ottavo, a -9 dall’Arsenal quarto e, come se non bastasse, non può più difendere il titolo in League Cup. L’FA Cup è dunque l’ultima possibilità per evitare di restare a secco di trofei. Ma anche un modo per assicurarsi un posto nelle prossime coppe europee se le cose dovessero continuare ad andare male in Premier League. Nonostante i molteplici fallimenti, Erik ten Hag è ancora al suo posto: il tecnico olandese è sopravvissuto anche alla sconfitta, l’ennesima stagione, con il Nottingham Forest, che nell’ultimo match del 2023 ha avuto la meglio 2-1 sui Red Devils.

L’FA Cup per provare a ripartire

La sfida del City Ground ha riportato subito sulla terra i tifosi dello United, convinti che la vittoria contro l’Aston Villa di qualche giorni prima potesse essere quella della svolta.

Così non è stato ed è normale, adesso, nutrire qualche dubbio in vista del match di coppa con i Latics di Shaun Maloney, in lotta per non retrocedere in League One, la terza serie del sistema calcistico inglese. Il Wigan è diciottesimo, vanta un margine di quattro punti sulla zona rossa ma da inizio stagione deve fare i conti con la pesante penalizzazione di 8 punti per la violazione delle regola EFL e con il conseguente blocco del mercato.

Ten Hag schiererà una formazione competitiva: in porta c’è Onana – il portiere raggiungerà il ritiro del suo Camerun sono all’ultimo momento – mentre in attacco Hojlund sarà supportato da Garnacho, Bruno Fernandes e Rashford. Gennaio dovrebbe essere comunque il mese dei rientri in casa United, tra cui quelli di Lisandro Martinez e Casemiro.

Come vedere Wigan-Manchester United in streaming

La sfida tra Wigan e Manchester United è in programma lunedì alle 21:15. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup inglese. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il Manchester United non è nelle condizioni di prendere sottogamba questa partita: il match contro il Wigan difficilmente riserverà sorprese. Probabile, tuttavia, che i padroni di casa buchino almeno in un’occasione la fragile difesa dei Red Devils.

Le probabili formazioni di Wigan-Manchester United

WIGAN (4-2-3-1): Tickle; Clare, Hughes, Morrison, Sessegnon; Shaw, Adeeko; McManaman, Lang, Godo; Magennis.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Evans, Dalot; McTominay, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2