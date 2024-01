I pronostici di lunedì 8 gennaio: FA Cup, Serie C e amichevoli

I pronostici di lunedì 8 gennaio: c’è Wigan-Manchester United di FA Cup, la Serie C e delle amichevoli internazionali.

FA Cup ancora in campo con il Manchester United ospite del Wigan: per i Red Devils, già eliminati dalle competizioni europee e molto indietro nella classifica di Premier League, questo trofeo potrebbe diventare un’ancora di salvataggio, motivo per cui non potrà sottovalutare questa sfida.

Il Wigan, con un passato nemmeno troppo lontano in Premier League, si trovao ra relegato nelle retrovie della League One, l’equivalente della nostra Serie C. Le due squadre si sono affrontate nel quarto turno del torneo 2017, in un match che vide la netta vittoria dei Red Devils per 4-0.

Pronostici altre partite

Ci sono anche delle amichevoli di preparazione alla Coppa d’Africa 2024: vittorie alla portata per Camerun, Senegal e Ghana contro Guinea Equatoriale, Niger e Namibia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester United segna tra 2 e 4 gol in Wigan-Manchester United, FA Cup, ore 21:15

Vincenti

• Camerun (in Camerun-Guinea Equatoriale, Amichevole, ore 15:00)

• Senegal (in Senegal-Niger, Amichevole, ore 19:00)

• Padova o pareggio (in Padova-Mantova, Serie C, ore 20:30)

• Ghana (in Ghana-Namibia, Amichevole, ore 21:00)

• Manchester United (in Wigan-Manchester United, FA Cup, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Shabab-Kazma, Kuwait Premier League, ore 15:35

• Al Fahaheel-Al Arabi, Kuwait Premier League, ore 18:00

• Wigan-Manchester United, FA Cup, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Beitar Jerusalem-Ashdod, Israele Premier League, ore 19:00

Il “clamoroso”

Manchester United vincente e almeno un gol per squadra (in Wigan-Manchester United, Serie A, ore 15:00)