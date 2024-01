Superenalotto, stagionato ma leggibile: l’antico tesoro torna alla luce

Superenalotto, questa storia sembra così assurda che potreste non crederci. E invece, è successo per davvero.

Sbancare il jackpot del Superenalotto è un sogno piuttosto comune. Solo qualcuno riesce a tirarlo fuori dal cassetto, però. La maggior parte delle persone, invece, suo malgrado, è destinata ad aspettare invano un momento che, purtroppo, potrebbe non arrivare mai.

C’è una donna, residente a Magdeburgo, in Germania, che credeva di far parte di questa seconda categoria. Era del tutto inconsapevole di essere in possesso delle chiavi che occorrevano per aprire quel cassetto, metaforicamente s’intende, ragion per cui ha continuato a vivere la sua quotidianità come se niente fosse. E non per un tempo ristretto, quanto piuttosto per un periodo abbastanza lungo. Talmente lungo che stenterete a credere che sia successo per davvero, quando vi riveleremo i dettagli di questa storia assolutamente incredibile ed unica nel suo genere.

Tra gennaio e febbraio del 2021, la donna in questione si era recata in ricevitoria e aveva deciso di giocare sei numeri al Super 6, una sorta di versione tedesca del Superenalotto, per intenderci. Ha puntato su quella stessa sestina per 4 settimane di fila, spendendo orientativamente 50 euro. L’ultima volta, però, si era completamente dimenticata di controllare i numeri estratti nell’ambito della Lotteria. Aveva abbandonato la ricevuta lì, da qualche parte, in casa.

Superenalotto, tre anni dopo la scoperta: per un pelo

E proprio lì è rimasta per un periodo di tempo lunghissimo, quasi fatale. Per ben tre anni. Sì, avete capito bene. Il 26 dicembre scorso, mentre la donna si stava occupando delle faccende domestiche, ha svuotato un cassetto e ha trovato al suo interno quella ricevuta abbandonata a se stessa, “stagionata” per via del tempo trascorso, ma ancora leggibile.

Invece di cestinarla, è corsa a controllare i numeri che erano stati estratti in occasione di quell’estrazione e ha scoperto, così facendo, che un tesoro di grandissimo valore si nascondeva tra le mura della sua abitazione. Con quella sestina vincente si era assicurata un premio di 100mila euro, somma che, ovviamente, dopo tutto questo tempo, è corsa a riscuotere non appena ha potuto.

Ce l’ha fatta per un pelo, se vogliamo. Se avesse trovato la ricevuta più tardi, avrebbe perso la sua vincita per sempre: non avrebbe potuto incassare il denaro se si fosse presentata al quartier generale del Super 6 oltre il 31 dicembre 2024, per cui tutto è bene quel che finisce bene. E fare le pulizie domestiche, potete giurarci, non è mai stato più piacevole di così.