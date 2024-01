Roma-Atalanta 1-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Roma-Atalanta, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 7 gennaio di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

La Roma torna in campo il 7 gennaio per la partita che chiude il diciannovesimo turno di Serie A: gli uomini di Mourinho affrontano l’Atalanta di Gasperini in un match delicato per la stagione. La partita è fondamentale anche per la Dea in relazione alla corsa in zona Europa. Mourinho, dopo l’impegno infrasettimanale di Coppa Italia contro la Cremonese, potrà contare su pochi uomini: l’allenatore continua da settimane a lamentarsi della coperta troppo corta e soprattutto dell’assenza di Smalling in difesa.

Gasperini, invece, perde Lookman per la Coppa d’Africa. L’Atalanta ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A mentre la Roma ha perso due delle ultime tre gare di campionato. Gasperini preferisce Ketelaere a Scamacca al centro dell’attacco, e sulla trequarti schiera Koopmeiners e Miranchuk. De Roon ed Ederson in mediana, Holm e Ruggeri sulle fasce.

Mourinho, ancora in emergenza, si affida alla coppia Lukaku-Dybala in attacco, mentre mette Cristante in cabina di regia. Ci sono Karsdorp e Zalewski sulle corsie esterne. Kristiansen, invece, arretra in difesa.

Momenti clou della sfida

La Roma parte meglio dei bergamaschi. Dopo un’occasione per i padroni di casa non sfruttata da Dybala, all’8,’ passa però subito avanti la Dea con Koopmeiners su cross di Miranchuk. La Roma fatica a reagire, poi al 21′ si propone Lukaku con un tiro da posizione defilata, con Carnesecchi che respinge con il piede. Un minuto dopo Ederson rischia l’autorete deviando male un cross di Dybala. Su capovolgimento di fronte De Ketelaere viene chiuso in uscita da Rui Patricio. L’arbitro, richiamato dalla VAR, concede un rigore alla Roma per un fallo di Ruggeri su Karsdorp. Dal dischetto va Dybala e segna.

Nel secondo tempo la prima occasione è per la Roma con una punizione di Pellegrini, deviata da Holm, con Carnesecchi che evita di nuovo l’autorete. All’80’, Lukaku spreca da buona posizione.

Tabellino e pagelle di Roma-Atalanta

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente (46′, Huijsen); Karsdorp (65′, Celik), Pellegrini (73′, Paredes), Cristante, Bove, Zalewski (65′, Spinazzola); Lukaku, Dybala (84′, El Shaarawy). All: Mourinho

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvin (86′, Hein), Djimsiti, Kolasinac (79′, Palomino); Holm, De Roon, Ederson (65′, Pasalic), Ruggeri (64′, Zappacosta); Koopmeiners, Miranchuk; De Ketelaere (46′, Scamacca). All: Gasperini

ARBITRO: Gianluca Aureliano della sezione arbitrale di Bologna

MARCATORI: 8′, Koopmeiners; 39′, Dybala (r)

NOTE: Ammoniti: 32′, Scalvini; 38′, Ruggeri; 43′, Ederson; 45′, Mourinho, 55′, Koopmeiners, 61′, Kristensen; 74′, Zappacosta; 90′, Holm; Espulsi: Mourinho. Recupero: 6′

Il migliore in campo è Paulo Dybala, freddo sul dischetto e illuminante sulla trequarti (7). Buona anche la partita di Carnesecchi che risponde presente su Lukaku e Bove ed evita l’autogoal di Ederson (7). Mancini gioca con la consueta leadership e tiene a bada De Ketelaere, in più sa più volte far ripartire i suoi (6,5). Brutta la partita di Holms: la Roma sviluppa spesso le sue azioni sulla sinistra, e lo svedese viene spesso saltato con troppa facilità (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro ha bisogno della VAR per dare il rigore alla Roma. Il gallo di Ruggeri su Karsdorp sembra netto. Nel secondo tempo Scamacca va in goal di testa, ma l’arbitro ha punito giustamente la spinta dell’attaccante su Zalewski. La partita è dura e ci sono tantissimi falli con conseguenti scontri. Espulso Mou nel recupero.

Ecco gli highlights della gara

