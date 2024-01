Superenalotto, ogni promessa è debito: il fratello che tutti vorremmo

Superenalotto, l’ha detto e l’ha fatto: ecco qual è stata l’incredibile decisione di questo fortunatissimo giocatore.

C’è un vecchio proverbio indù che sintetizza, meglio di qualunque altro aforisma, quanto prezioso e potente sia il legame tra fratelli. “Aiuta la barca di tuo fratello – recita testualmente – e la tua raggiungerà la riva”. Che poi, in fondo, è proprio quello che ha fatto Tim Cornwell, il protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi.

Quest’uomo abita nello Stato della Virginia, più precisamente nella contea di Tazewell. Qualche giorno fa, durante le festività natalizie, si è recato presso uno dei suoi negozi di fiducia, il Virginia Hillbilly Market di Cedar Bluff: tra una cosa e l’altra, ha ben pensato di sfidare la dea bendata. Si è avvicinato alla postazione dei giochi e ha deciso di tentare il tutto per tutto al Cash 5, una sorta di Superenalotto, se vogliamo, con la differenza che i numeri da indovinare non sono 6, come in Italia, ma 5. Per scegliere la combinazione da giocare, si è rifatto alle date dei compleanni dei suoi familiari e a quelle di eventi per lui importanti. Qualche ora più tardi, è successo quello che tutti sognano.

Nel momento in cui Tim si è apprestato a controllare se la cinquina giocata gli avesse fruttato qualche dollaro, c’è mancato poco perché avesse un mancamento. Si è reso conto subito di aver beccato i numeri vincenti e di aver vinto, quindi, un premio stratosferico: con quella giocata, si era appena assicurato la bellezza di 230mila dollari.

Superenalotto, così si fa: è stato di parola

Cornwell ha un fratello, Steve, e la parte più interessante di questa storia ha a che vedere proprio con lui. Tim si è reso conto di aver vinto al Cash 5 a tarda sera, ragion per cui ha dovuto aspettare l’indomani per poter dare al fratello la bella notizia.

“Non vedevo l’ora che si svegliasse”, ha raccontato poi ai funzionari della Lotteria, rimasti attoniti per quello che il Gastone di Tazewell ha raccontato loro subito dopo. Tim dividerà il jackpot della Lotteria dello Stato del Virginia con Steve. Non gli darà una piccola percentuale, ma la metà precisa: 115mila dollari resteranno a lui e gli altri 115mila andranno al fratello.

“Abbiamo sempre detto che se uno dei due avesse mai vinto, avremmo diviso il premio“, ha spiegato Tim, il fratello che tutti vorrebbero avere e che ha voluto condividere la sua gioia più grande con una persona importantissima.