Formazioni ufficiali Roma-Atalanta: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Atalanta. Alla luce del pareggio del Bologna e della sconfitta della Fiorentina, la gara dell’Olimpico ha tutte le credenziali per poter essere definito uno spartiacque per la corsa Champions delle due compagini. Alla luce delle numerose defezioni in difesa, Mourinho è costretto a schierare Kristensen nel terzetto arretrato. Ecco le scelte dei due allenatori:

ROMA (3-5-2) Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

ATALANTA (3-4-1-2) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.

Roma-Atalanta, il pronostico marcatori

Un po’ opaco nelle ultime prove, Romelu Lukaku vuole ritornare a caricarsi la squadra sulle spalle. L’attaccante belga potrebbe essere agevolato dall’interpretazione tattica della partita. Nel caso in cui gli orobici dovessero entrare nell’ordine di idee di fare la partita, i giallorossi potrebbero sfruttare la verticalità dei loro punti di riferimenti offensivi per esaltare le caratteristiche di Big Rom. A secco contro la Juventus, Lukaku è il candidato più autorevole a mettere a segno almeno un gol.

Probabili ammoniti e tiratori di Roma-Atalanta

Pellegrini e Bove tiratori rappresentano due opzioni molto intriganti. I due centrocampisti godono di buone qualità nel tiro dalla media lunga distanza e potrebbero scaldare i guanti di Carnesecchi almeno una circostanza. Sul fronte opposto, occhio alle incursioni di Scalvini, spesso abile a farsi trovare pronto in zona gol. Piace anche la candidatura di Koopmeiners. Per quanto concerne i possibili ammoniti, invece, due nomi su tutti: De Roon da una parte – protagonista di precedenti accesi contro la Roma – e Kristensen dall’altra (che dovrà agire come braccetto di destra).