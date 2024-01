Lecce-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Cagliari è una partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Nella giornata che fa calare definitivamente il sipario sul girone d’andata va in scena anche l’intrigante scontro salvezza tra Lecce e Cagliari. Sei, al momento, i punti che separano le due squadre, rispettivamente tredicesima e diciottesima. Più tranquilli i salentini, davanti in classifica soprattutto grazie all’ottimo avvio di campionato.

Da settembre in poi i giallorossi di Roberto D’Aversa sono rientrati nei ranghi e malgrado i passaggi a vuoto non siano stati affatto pochi continuano comunque a dare l’impressione di poter mantenere la categoria senza grossi problemi anche quest’anno. Il Lecce è in ogni caso reduce dalle due sconfitte con Inter e Atalanta, rimediate entrambe in trasferta. A San Siro si è arreso senza colpo ferire alla capolista (2-0) ma è rimasto a secco di gol anche a Bergamo (1-0) castigato da una rete del nigeriano Lookman. Difficile pretendere di più contro due formazioni d’alta classifica ma preoccupa un po’ il fatto che Falcone e compagni abbiano smesso improvvisamente di segnare dopo aver realizzato almeno una rete nelle sette gare precedenti. Solo una vittoria invece per il Cagliari nell’ultimo mese: la squadra di Claudio Ranieri dopo aver battuto il Sassuolo in rimonta a metà dicembre ha perso contro Napoli e Verona e pareggiato 0-0 con l’Empoli, altra diretta concorrente. Non basta per abbandonare il terzultimo posto, che i rossoblù condividono con gli scaligeri. In settimana è arrivata poi l’eliminazione dalla Coppa Italia: troppo Milan per un Cagliari che a San Siro non è riuscito ad evitare la goleada (4-1).

Lecce-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

D’Aversa ha perso diversi giocatori a causa della Coppa d’Africa: sono stati convocati per le rispettive nazionali Banda, Rafia e Touba. In compenso ha recuperato Almqvist, che si gioca un posto con Oudin nel tridente offensivo, composto anche da Strefezza e Piccoli. In mezzo largo a Ramadani, circondato da Kaba e Gonzalez.

La Coppa d’Africa rappresenta un bel problema anche per Ranieri, che ha dovuto salutare Luvumbo, partito per l’Angola. Davanti scelte forzate per il tecnico romano, viste le indisponibilità di Lapadula e Shomurodov ed i problemi al piede di Pavoletti, che resta in forte dubbio per la trasferta salentina. In attacco giocheranno Oristanio e Petagna.

Come vedere Lecce-Cagliari in diretta tv e in streaming

Lecce-Cagliari, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Lecce e Cagliari non si affrontano dalla stagione 2019-20: furono due sfide che terminarono in pareggio, sia all’andata che al ritorno. Potrebbe terminare con un nulla di fatto anche questa, visto che un punto farebbe felice anche Ranieri. I salentini, poi, davanti al proprio pubblico hanno totalizzato 15 dei loro 20 punti complessivi, perdendo esclusivamente con Napoli e Torino. Un loro risultato positivo sembra assai probabile.

Le probabili formazioni di Lecce-Cagliari

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Piccoli, Oudin.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Soulemana; Viola; Oristanio, Petagna.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1