La befana vien di notte e su WhatsApp: le immagini più belle per l’Epifania 2024

WhatsApp, il 6 gennaio è arrivato: ecco qualche immagine divertente per augurare ai tuoi amici e parenti Buona Epifania 2024.

Arriva, dopo una notte trascorsa in volo, a bordo della sua scopa, con un carico grande così di dolciumi e leccornie di ogni tipo. Nonché di carbone, ché mica siamo tutti così bravi da meritare cioccolatini e caramelle. E quando riparte porta via con sé tutta la magia del Natale, lasciandoci a fare i conti con la malinconia.

Eppure, nonostante ci faccia questo torto, la amiamo. La Befana è pur sempre la Befana e non c’è festa più dolce – in tutti i sensi, per la gioia dei dentisti – di questa per chiudere col botto il periodo delle vacanze natalizie. Pronto, allora, a dispensare auguri e risate su WhatsApp, con gli auguri di buona Epifania 2024 ad amici e parenti? Abbiamo preparato una piccola selezione di immagini, alcune delle quali create con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, con cui potrai corredare i tuoi messaggi: dovrai solo scegliere quella che più ti piace et voilà, il gioco è fatto. Mi raccomando, scegli bene!

Epifania 2024: sei pronto a lasciare andar via le feste?

I bambini sono pazzi di lei, non fosse altro per il modo in cui li rimpinza di cose buone. Gli adulti invece la temono un po’, essendo lei una sorta di tornado: dopo che è passata la Befana, della magia del Natale non resta nulla. Se non un mare di auguri da inviare su WhatsApp alle persone a te più care.

Un carico di carbone in arrivo su WhatsApp

La Befana, si sa, non è sempre così clemente. Quella raffigurata in questa immagine è molto moderna, tant’è che non arriva a cavalcioni sulla sua scopa ma su un’aspirapolvere, e porta con sé un carico di carbone, che nell’immaginario collettivo è destinato ai “monelli”. Questa è la cartolina perfetta da mandare, quindi, ai tuoi amici e parenti un po’ birbantelli.

I Re Magi per riscoprire il significato dell’Epifania

Naturalmente, il 6 gennaio non si celebra solo la Befana. A livello religioso, è il giorno in cui i Re Magi, dopo un lungo cammino, arrivano a Betlemme. Questa immagine raffigura perfettamente il momento del loro arrivo ed è perfetta, quindi, per augurare Buona Epifania 2024 a chiunque tu voglia.

Dolci a go-go su WhatsApp: prepara la tua calza

Questa ultima immagine ci sembra perfetta per gli auguri di Buona Epifania 2024 su WhatsApp. Raffigura la Befana che riempie di leccornie le calze appese al camino, e chissà che non possa essere di buon auspicio per le persone a cui deciderai di inviarla.